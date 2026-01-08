Tras participar del festival de Doma y Folklore, Javier Milei encabezará otra edición de "La Derecha Fest"

El presidente Javier Milei protagonizará una nueva edición de “La Derecha Fest”, un evento libertario que ya había encabezado en julio del año pasado.

Se tratará del primer acto oficialista del año, de acuerdo con lo consignado por fuentes de la Casa Rosada que consultó MDZ . El mandatario confirmó su presencia para el viernes 16 al Festival de Doma y Folklore en Córdoba, posteriormente viajará al Foro de Davos en Suiza, donde disertará el jueves 22, y el 27 participará de esta cumbre violeta. Son los tres viajes definidos hasta este momento del jefe de Estado.

En aquella oportunidad, el cónclave de los seguidores de La Libertad Avanza constó con las exposiciones del influencer “Gordo Dan”, el escritor Agustín Laje , el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez , el dueño del medio Javier Negre , el cienasta Diego Recalde , entre otros simpatizantes del Gobierno.

"¿Odias a los kukas? ¿Odias a los periodistas ensobrados? Llega el evento más ANTI-ZURDO del mundo a Córdoba”, decía el cartel que promocionaba el acto en Córdoba, con entradas a $35.000.

Se llevará a cabo en Mar del Plata, aunque se desconoce en cuál locación se concretará. Su asistencia se enmarcará en una estadía algo más prolongada en “La Feliz”.

Si bien todavía la agenda detallada del presidente “está en revisión”, quienes le organizan el calendario y las actividades a Milei, precisan que se prevén más novedades.

Tal como adelantó este miércoles MDZ, se prevé que el líder libertario pueda llegar a la ciudad bonaerense a finales de enero. Inicialmente se pensó en el fin de semana del 24 y 25, aunque la fecha confirmada del evento podría hacer que el desembarco de Milei sea ese mismo martes.

Milei ovacionado en "La Derecha Fest" Milei ovacionado en "La Derecha Fest"

Además de La Derecha Fest, el objetivo del mandatario es sentir en primera persona cómo transcurre la temporada estival, en los días que históricamente son más fuertes para toda la Costa Atlántica. Serán los días “pico” del verano en materia de afluencia de turistas, por lo que buscará capitalizar políticamente el momento para destacar una presunta recuperación de la economía, buscando citar ocupaciones hoteleras y otras estadísticas que favorezcan a su Gobierno.

Ya están trabajando en sus actividades los dirigentes de La Libertad Avanza, que buscan que el presidente tenga un contacto con distintos sectores productivos de la ciudad, en especial representados con el mercado turístico. No se prevé una incursión por el medio de las playas más famosas de Mar del Plata, pero sí alguna recorrida por alguna zona tradicional. Será una versión más acotada y moderada del “Bristol Test” que popularizó su secretario de Turismo, Daniel Scioli, en su pasado kirchnerista, pero tendrá una tónica similar y con la necesidad de mostrar cercanía con “la gente”.

Los allegados a Milei no descartan que pueda presenciar la obra de teatro de su expareja Fátima Flórez, quien no pudo confirmar que el presidente concurra a su espectáculo “Fátima Universal”, pero reconoció que existe tal posibilidad.