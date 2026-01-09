Insultar y gobernar: uno de cada siete tuits de Javier Milei es ofensivo

El territorio digital es el escenario predilecto de Javier Milei . Lejos del tono institucional, el Presidente convirtió las redes en un campo de batalla: una investigación reveló que el 15,2% de sus posteos en X contiene insultos u ofensas.

El estudio que analizó la actividad virtual del mandatario fue publicado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), bajo el título “El insulto como estrategia. Un análisis de 113.000 tuits del presidente Milei”. Allí, tomaron como base de análisis 113.649 posteos desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió en el cargo, hasta el 15 de septiembre de 2025.

Según el informe, el presidente realiza 406 posteos diarios (entre propios y retuits), de los cuales 60 incluyen insultos o frases estigmatizantes.

A los gritos, Javier Milei tuvo su show político en el Congreso. Foto: EFE

Con ese nivel de actividad, calcularon que 16.806 de las publicaciones de Milei durante casi la primera mitad de su gestión incluyeron insultos o agravios. En concreto, cada siete posteos, uno de ellos tiene contenido ofensivo.

“La llegada de Javier Milei a la arena pública, primero como panelista televisivo y líder de opinión, luego como diputado nacional y finalmente como presidente, marcó el inicio de una forma de comunicación plagada de insultos hacia quien piensa diferente”, consideraron desde FOPEA.

El insulto como estrategia política

En el informe, subrayan el uso de los insultos como un rasgo característico de la actividad pública de Milei como presidente. En ese sentido, marcaron que “cumplió en forma parcial la promesa de dejar de lado la agresividad” de su discurso, de acuerdo al compromiso que tomó en agosto de 2025, durante la campaña electoral.

El análisis también plantea un vínculo entre los insultos de Milei y sus medidas de gestión, al apuntar que “los picos de insultos coincidieron con anuncios económicos clave, mostrando cómo el conflicto y la agresión funcionan como herramientas de viralización”.

Sobre ese punto, cuestionaron que “cuando el insulto se vuelve estrategia y el algoritmo lo premia, el debate público se degrada, crece la autocensura y se apagan voces”.

Los insultos más utilizados por Javier Milei

En paralelo, FOPEA reveló cuáles son los insultos o calificativos despectivos que más utiliza Milei en X: “Kuka”, “casta”, “delincuente”, “mandril”, “degenerado” y “terrorista”, entre otras.

Los insultos fueron categorizados en tres patrones de lenguaje: la animalización, como “mandril”, “burro”, “domado”, “rata” y “parásito”; la repulsión, como “excremento”, “inmundicia”, “basura” y “putrefacto”; y la sexualización, como “envaselinados”.

“Este tipo de agresiones no solo afecta a quienes ejercen el periodismo, sino que pone en riesgo un principio fundamental de la democracia: la libertad de expresión y el acceso a la información independiente”, evaluaron.

Asimismo, alertaron que uno de los blancos predilectos de los ataques constantes de Milei por redes sociales es el periodismo, tal como denunció FOPEA en anteriores oportunidades.

A partir de los resultados del informe, se realizó una consulta formal al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al vocero presidencial, Javier Lanari. Pese a la contundencia de los datos, desde el Gobierno optaron por el silencio y no hubo respuestas oficiales sobre el uso sistemático del insulto en la comunicación presidencial.