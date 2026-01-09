Desde Punta del Este, Guillermo Francos habló sobre su salida del Gobierno: su relación con Javier Milei, Adorni y Santiago Caputo

A dos meses de su salida del Gobierno, Guillermo Francos decidió tomarse unas vacaciones en Punta del Este, desde donde habló sobre su salida de la jefatura de Gabinete y reveló detalles sobre su relación con el presidente Javier Milei y Manuel Adorni . Consultado por el asesor Santiago Caputo , el exfuncionario pidió "mejor pasar a otra cosa".

"¿Se me ve más joven?", pregunta Francos en un tono relajado, luego de dos años de prestar su servicio a la frenética gestión de Javier Milei.

"Dejamos el fragor del día a día, bajamos cinco cambios y ahora estamos tranquilos... No es fácil el ocio después de tantos años de estrés en la política. Uno es un animal político, a veces el día se hace largo, pero es cierto, se siente el alivio de andar suelto de equipaje", admite el exfuncionario.

En ese sentido, Francos lamentó no haber tenido un escenario tan alentador para la gestión durante su paso por el Gobierno como el actual, con un Congreso con mucho más peso libertario. "Claramente le está yendo bien al Gobierno, obtuvo la Ley de Presupuesto, que es fundamental, y seguramente conseguirá la reforma de la Ley de Trabajo, que también será vital para avanzar en inversiones", señaló.

"Son procesos y circunstancias, sin rencores. ¿Si hubiera seguido? Yo sigo, desde afuera, pero sigo... Para mí el servicio público y la política son parte de mi vida. No es lo mismo, obviamente, pero uno se desarrolla y trabaja desde donde le toca. Antes me tocó estar de ese lado y ahora estoy de éste", manifestó el exjefe de Gabinete en diálogo con Clarín.

Consultado por los motivos detrás de su renuncia, Francos asegura que "él no cayó porque sí". Y explicó: "Milei necesitaba reacomodar un equipo en el que había diferencias de opinión y yo por ahí era un obstáculo. Le dije al presidente que si yo era un obstáculo daba un paso al costado".

Sin embargo, Francos mantuvo la cautela a la hora de expresarse sobre otros miembros del Gabinete. "Yo formé parte del Gobierno y no me voy a poner a hablar más de nadie", dijo.

Manuel Adorni, el silencio sobre Santiago Caputo y la relación con Milei

Sin embargo, Francos aseguró que "con Adorni le fue bien". "Fue un vocero del presidente, hombre de mucha confianza de Karina Milei y si lo quisieron para jefe de Gabinete, supongo que confían en él. ¿Justo en mi puesto? Por ahí las dificultades que se generaban conmigo, con Adorni no se producen, no sé, yo estoy afuera", deslizó el exministro coordinador.

Y agregó: "Lo único claro es que el presidente en algún momento me necesitó y después de una elección muy buena como la de octubre consideró que yo no era tan significativo".

Consultado sobre si su salida fue una decisión del presidente o si fue a partir de presiones de otros miembros del Gabinete, Francos se limitó a contestar que "un equipo se conforma con equilibrio", pero evitó hacer menciones sobre el asesor Santiago Caputo, con quien había tenido fuertes roces durante la gestión. "Mejor pasemos de tema, hablemos de otra cosa", manifestó.

Sobre su relación con Milei, Francos remarcó que el presidente "es un bocho" y contó cuando lo conoció trabajando en Corporación América era un analista económico experto en fusiones, que analizaba las empresas. "Un bocho, un tipo fuera de lo común, muy inteligente. Te lo digo porque así lo pienso y estoy convencido de que Milei es un distinto, un tipo con una gran cabeza, diferente, con una personalidad fuerte, que tiene su estilo. Es un rupturista, pero lo importante es que hay que fijarse en los resultados", destacó.

¿La última vez que hablaron? Francos cuenta que llamó al presidente para fin de año. "Hablamos de todo menos de política. ¿Si me extraña? No sé, preguntale a él, pero recibí palabras de afecto". En ese marco, consultado sobre si estaría dispuesto a regresar con otro rol a la gestión, manifestó: "Estoy abierto, por supuesto, para sentarme a conversar y escuchar qué me propone. Todavía tengo mucho para ofrecer en la vida política".

Ping pong: Toviggino, Maduro y CFK

Sobre el cierre de la conversación, Francos accedió a un breve ping pong donde se refirió a distintos temas del momento. Sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exfuncionario remarcó que "el Gobierno de Milei no se atribuye que esté presa, lo que sí se atribuye es que en su gobierno se haya podido condenar por un hecho de corrupción".

En ese sentido, insiste con que "Milei nunca impidió es el trabajo de la Justicia, a la que dejó que actuara libremente". "¿Si es una medalla que se cuelga el Gobierno? Creo que la medalla que podría colgarse es que las instituciones funcionan de manera independiente", agregó.

Luego, Francos se refirió al escándalo que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y apuntó contra la mano derecha de Claudio 'Chiqui' Tapia. "¿Toviggino? El que me dijo que tenía los dientes amarillos ahora se demostró que tiene los dedos verdes. Se manejó con una impunidad ridícula. Hay que ser un poco más serio para ser delincuente -ironiza-, no podés hacer las locuras que hicieron estos tipos. ¿Si terminan en cana? Estafaron a la AFA".

El exministro también se refirió a la situación en Venezuela, donde celebró la captura de Nicolás Maduro y manifestó sus expectativas de mejora para el país. "Me pareció bárbaro, espectacular, porque estamos hablando de la captura de un dictador sanguinario. Los argentinos lo sufrimos con el gendarme Nahuel Gallo, que aún está retenido. Que haya caído Maduro con el método que cayó me parece excepcional", enfatizó.

Por último, Francos destacó el apoyo importante que recibe el presidente de la población y remarcó: "Lo percibo en la calle, yo ando, camino y la gente se me acerca y me lo dice. Me pasó en Buenos Aires, me pasó en el exterior y muchas argentinos me pedían sacarse fotos. ¿Si me putean en la calle? Nunca una puteadita, pero nunca eh. ¿Sabés qué me decían? Gracias por estar cambiando el país. Y yo lo sentí como un reconocimiento muy grande".