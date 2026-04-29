El Gobierno multó a la Fraternidad por $21 millones tras no acatar la conciliación obligatoria

Luego de que el sindicato ferroviario La Fraternidad advirtiera que la frecuencia de trenes en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires podría verse reducida a "una formación por hora", el Ministerio de Capital Humano multó al gremio por la suma de más de 21 millones de pesos ya que "la entidad sindical no acató la conciliación obligatoria ".

El comunicado del Ministerio, publicado a través de la red social X, indicó que la medida se tomó "conforme lo establecido en la Ley N° 14.786, que impone a las partes la obligación de abstenerse de adoptar medidas de acción directa y retrotraer la situación al estado anterior al inicio del conflicto". Además, la institución pública argumentó que desde el sindicato de los trenes no se cumplió con lo establecido por la conciliación obligatoria, lo que terminó "afectando el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad, en perjuicio del interés general".

El Ministerio de Capital Humano multó a La Fraternidad ya que no habría cumplido con la conciliación obligatoria.

comunicado oficial capital humano la fraternidad 2 X: @MinCapHum_Ar

Las advertencias sobre el estado de los trenes del sindicato

Un día antes del comunicado, el sindicato La Fraternidad señaló que existía la posibilidad de que los trenes comenzaran a circular apenas una vez por hora debido a la falta de formaciones y por el mal estado de vías y señales, lo que impactaría fuertemente en el servicio del AMBA. Las razones que brindaron desde el gremio ferroviario se centraron en la falta de inversión y el mal estado de la infraestructura ferroviaria, argumentando en su propia declaración que "la realidad y gravedad en la que se encuentra el ferrocarril" con el objetivo de salvaguardar "el bien común y los derechos constitucionales de los usuarios".

A su vez, La Fraternidad cuestionó la implementación de la “Emergencia Ferroviaria” dispuesta por el Decreto 525/2024, que preveía una inversión cercana a u$s1.400 millones para mejorar el servicio y la seguridad. Según el gremio, lejos de esos objetivos, se registró una reducción promedio del 30% en los servicios de pasajeros, sin mejoras visibles en el sistema.

También denunciaron un fuerte deterioro en el transporte de cargas, con un promedio de tres descarrilamientos diarios, y se preguntaron por el destino de los fondos asignados. En esa línea, advirtieron que, de continuar esta situación, los trenes podrían circular con menor frecuencia debido a la falta de formaciones y al mal estado de la infraestructura.

Por último, alertaron sobre un escenario crítico para el sector, al que calificaron como una “destrucción sistemática” de la industria ferroviaria, e incluso hablaron de un posible “ferrocidio”.