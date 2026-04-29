Lanzan la licitación para abrir una calle a través de una histórica bodega abandonada

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció el lanzamiento de la licitación de la obra para la apertura de una nueva calle en los terrenos de la ex Bodega Filippini . El histórico predio se encuentra abandonado desde hace décadas y que se convirtió en un “aguantadero” para personas en situación de calle.

Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial la licitación pública lanzada por Godoy Cruz que tiene como fecha de apertura el próximo 20 de mayo. Asimismo, el municipio asignó un presupuesto de más de $970 millones para la obra.

El proyecto consiste en la creación de una nueva traza vial de la calle Cordón del Plata que conectará las calles Roca y Barcala, estableciendo una vinculación este-oeste en este sector cercano al Acceso Sur. Los trabajos de infraestructura abarcarán una superficie aproximada de 5.067 metros cuadrados en el distrito de Las Tortugas.

La nueva calle atravesará los terrenos de la histórica Bodega Filippini , inaugurada a comienzos del siglo XX y que cerró definitivamente en la década de 1970.

En las últimas décadas el predio quedó abandonado y en las instalaciones se instalaron personas en situación de calle, a la vez que en el último tiempo se registraron algunos hechos de inseguridad.

De hecho, el proyecto establece en sus fundamentos la necesidad de “mejorar la accesibilidad y aumentar la visibilidad en un espacio que actualmente presenta condiciones de aislamiento dentro de la trama urbana”.

Demolición y nueva calle

El presupuesto total de la obra es de $ 976.276.835,99, según consta en el pliego de licitación lanzado por Godoy Cruz.

Nueva calle Bodega Filippini

Los trabajos de infraestructura consisten en la apertura de la calle Cordón del Plata situada en los terrenos de la ex Bodega Filippini ubicada entre las calles Barcala y Roca, del Distrito Las Tortugas. La nueva traza será paralela a la calle Rawson y se ubicará al norte de esa importante arteria godoycruceña.

El proyecto prevé la demolición y limpieza del terreno y la urbanización del mismo que comprende los trabajos de cordón, banquina, cuneta, nichos forestales, cierre perimetral del predio, veredas y asfalto. Por la calle se realizará la red de Agua y Cloaca, como así también el alumbrado público.

Realizada la demolición se procederá al terraplenamiento y limpieza de todo el predio dejándolo a nivel de calzada. Terminada estas tareas se procederá a la apertura de la calle Cordón del Plata.

terrenos ex bodega Filippini

Esta apertura consiste en las siguientes tareas:

Red de cloacas

Red de agua

Urbanización (cunetas, banquinas, cordones, nichos forestales, losas esquinas, veredas, etc.)

Pavimentado de la calle

Red Eléctrica (alumbrado público)

Pintura vial

Cierre olímpico de todo el predio.

Asimismo, el proyecto prevé que una vez finalizada la obra, estos terrenos se utilizarán para futuros desarrollos inmobiliarios.