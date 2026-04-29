Una calle de las más transitadas de Ciudad está a horas de volver a quedar habilitada

Tras más de dos meses cortada, la calle Patricias Mendocinas de la Ciudad de Mendoza, que actualmente se encuentra cortada en el tramo comprendido entre calles Espejo y Rivadavia, volverá a quedar habilitada.

Las obras que se registraron en una de las principales arterias del centro mendocino y que se extendieron por un largo periodo de tiempo llegaron a su fin y sólo restan horas para que se normalice el tránsito, hecho que esperan con ansias tanto vecinos como comerciantes de esta zona.

Es que los trabajos realizados, entre personal de Aysam -que reparó un tramo del caño que pasa por debajo de dicha calle, y las consecuentes reparaciones sobre el asfalto y veredas, afectaron la vida cotidiana de quienes habitualmente transitan por el lugar.

Por citar algunos contratiempos que generó la obra, vecinos del edificio de numeración 1077 llegaron a sufrir cortes de agua durante todo un fin de semana debido a que durante las labores se rompió la conexión de suministro. A eso hay que agregar que los frentistas no podían sacar su vehículos de la cocheras, por lo que muchos optaron por -antes de que iniciara el "grueso" de la obra- resguardar sus medios de transporte en playas de estacionamiento, generándoles esto un gasto extra.

Corte en Patricias Mendocinas 3 Durante estos meses, varios vecinos de la zona tuvieron sus cocheras bloqueadas. Actualmente las entradas se encuentran limpias. Lucián Astudillo

Pero quienes más se vieron afectados fueron los comerciantes. El corte de la calle generó una caída sensible en las ventas debido a la disminución de circulación en la zona. En este apartado, cabe destacar que se trata de una de las arterias con mayor circulación de la ciudad, ya que por ella transita una gran cantidad de colectivos que tienen su parada en la Plaza Independencia. Sin todo ese movimiento de gente, el comercio sufrió.

Un caso particular es el de una playa de estacionamiento ubicada a pocos metros de calle Rivadavia. De acuerdo al testimonio de los dueños del establecimiento, durante el primer mes de trabajos el movimiento cayó un 70%, situación que mejoró levemente en las últimas semanas. En este sentido, destacaron que un problema con el que se encontraron fue la falta de comunicación y coordinación entre preventores y los efectivos policiales. Mientras que desde el municipio autorizaron a que algunos vehículos pudieran circular en contramano algunos metros para poder ingresar a la playa de estacionamiento, la Policía ponía reparos en esto. Incluso llegaron a custodiar la entrada del local.

Corte en Patricias Mendocinas 3 Los dueños de una cochera ubicada sobre Patricias Mendocinas, a metros de calle Rivadavia, indicaron a MDZ que su movimiento llegó a reducirse un 70%. Lucián Astudillo

La falta de clientes en la playa de estacionamiento también afectó indirectamente a los locales contiguos, quienes se nutrían de ellos para aumentar sus ventas. Tampoco contaban con los peatones que habitualmente esperan en las paradas de colectivos de la plaza Independencia. Ese combo fue letal para las economías de esos comercios.

Ante la alarmante situación, los comerciantes decidieron enviar una nota al municipio pidiendo que se finalicen lo más rápido posible esas obras para poder normalizar sus actividades. En consecuencia a este reclamo, los comerciantes explicaron a MDZ que la respuesta obtenida desde la municipalidad es que se les descontarán impuestos durante los próximos meses.

Cabe destacar que el grueso de las obras ya finalizaron hace días, y que según le indicaron a los vecinos y comerciantes de la zona el tramo de la calle Patricias Mendocinas comprendido entre calles Espejo y Rivadavia se habilitaría entre el 29 y el 30 de abril.