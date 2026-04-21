Mendoza en crisis: cada vez más personas viven en la calle y cuestionan cifras oficiales

Es una realidad que duele. Mendoza aparece entre las provincias con más personas en situación de calle , pero los números son cuestionados. Mientras el Gobierno nacional difundió una cifra oficial, organizaciones sociales advierten que el problema es mucho mayor. Detrás de cada número hay vidas, y también una fuerte discusión sobre cómo se mide esta crisis, sostienen.

El dato del Gobierno es concreto. El Ministerio de Capital Humano informó que en Mendoza hay 421 personas en situación de calle , dentro de un total nacional de 9.421. Ese relevamiento ubicó a la provincia en el cuarto lugar del país.

Ahí surge el conflicto. Desde la Fundación Puente Vincular cuestionaron la metodología y la falta de acceso a los datos completos. Sostienen que sin información detallada, el número no refleja la realidad total.

En un comunicado, la organización fue clara: “Los números importan. Pero cómo se construyen, también”. Apuntan a la falta de precisión territorial y a la ausencia de criterios públicos.

Además, remarcan que no se especifica si el relevamiento abarcó toda la provincia o solo algunas zonas del Gran Mendoza. Tampoco se difundió la base de datos ni el detalle técnico del estudio. El contraste es fuerte. Un cruce de información realizado a comienzos de 2025 por Provincia, municipios y organizaciones estimó unas 1044 personas en situación de calle.

calle

Incluso otras estimaciones oficiales y sociales hablan de entre 500 y más de mil casos según el enfoque y el momento del año. Mientras tanto, la situación crece. Factores como el desempleo, el costo de la vivienda y la ruptura de vínculos empujan a más personas a la calle. Frente a este escenario, también crece la ayuda. Distintas organizaciones buscan voluntarios para asistir con comida, abrigo y acompañamiento.