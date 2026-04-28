La transitada calle del centro que fue habilitada tras obras de asfaltado

La Ciudad de Mendoza informó que la calle Necochea quedó habilitada al tránsito tras la finalización de los trabajos de asfaltado en el tramo comprendido entre San Martín y Belgrano. Se trata de una arteria clave del centro, cuya mejora forma parte del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles.

Las tareas ejecutadas en este sector apuntan a optimizar la circulación vehicular en una zona de alta densidad de tránsito, mejorando la superficie de rodamiento y brindando mayor seguridad para conductores y peatones.

La calle Necochea fue habilitada luego de su asfaltado, mientras continúan cortes en otras arterias por obras del plan de mejora vial.

Este avance se da en paralelo a otras intervenciones que continúan en distintos puntos de la capital mendocina, donde se mantienen cortes de tránsito totales y parciales debido a obras en ejecución.

Entre los trabajos activos, se encuentra el corte total en calle Patricias Mendocinas, en el tramo de Espejo a Rivadavia, donde se realizan tareas de pintura vial en horario nocturno para reducir el impacto en la circulación diaria.

Asimismo, en la avenida Arístides Villanueva, entre Huarpes y Boulogne Sur Mer, se registra un corte parcial con reducción de calzada debido a obras de ampliación de la red sanitaria. Estas tareas, a cargo de una empresa privada, también se extienden sobre Boulogne Sur Mer, entre Arístides Villanueva y Sargento Cabral.

Desde el municipio destacaron que estas intervenciones se enmarcan en un plan integral que prevé reacondicionar más de 143 cuadras, lo que equivale a unos 169.000 metros cuadrados de calzada. Además, recomiendan a los conductores circular con precaución y optar por vías alternativas mientras se desarrollan los trabajos, con el objetivo de evitar demoras en zonas afectadas.