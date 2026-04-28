Sigue el calendario de Anses y este martes cobran dos prestaciones
Este martes, Anses seguirá con el calendario de abril para dos prestaciones que se abonan en la parte final del mes.
En esta etapa del cronograma, Anses ya dejó atrás los pagos de jubilaciones mínimas, AUH y Asignación por Embarazo, por lo que el calendario queda concentrado en los haberes que superan el mínimo y en la Prestación por Desempleo Plan 1. Se trata de una fase más acotada del esquema mensual, que se liquida en los últimos días de abril.
Para esta jornada, cobrarán los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y tienen documentos terminados en 4 y 5. Ese mismo martes, Anses también pagará la Prestación por Desempleo Plan 1 a los beneficiarios con DNI finalizados en 8 y 9.
Abril, además, se paga con una suba de 2,90% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. El organismo informó que el aumento alcanza a las distintas prestaciones del sistema, mientras que los haberes mínimos continúan con un bono de hasta $70.000.
Fuera del esquema por terminación del DNI, siguen habilitadas las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, junto con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. En ambos casos, el calendario de pagos permanece abierto para todas las terminaciones entre el 10 de abril y el 12 de mayo.