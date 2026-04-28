Sigue el calendario de Anses y este martes cobran dos prestaciones

Este martes, Anses seguirá con el calendario de abril para dos prestaciones que se abonan en la parte final del mes.

En esta etapa del cronograma, Anses ya dejó atrás los pagos de jubilaciones mínimas, AUH y Asignación por Embarazo, por lo que el calendario queda concentrado en los haberes que superan el mínimo y en la Prestación por Desempleo Plan 1. Se trata de una fase más acotada del esquema mensual, que se liquida en los últimos días de abril.

Para esta jornada, cobrarán los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y tienen documentos terminados en 4 y 5. Ese mismo martes, Anses también pagará la Prestación por Desempleo Plan 1 a los beneficiarios con DNI finalizados en 8 y 9.

anses aplicacion web locales (3).JPG Anses también seguirá ese día con la Prestación por Desempleo para DNI terminados en 4 y 5. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Abril, además, se paga con una suba de 2,90% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. El organismo informó que el aumento alcanza a las distintas prestaciones del sistema, mientras que los haberes mínimos continúan con un bono de hasta $70.000.