AUH y Tarjeta Alimentar: el total a cobrar en mayo 2026
Con el aumento de la AUH y los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar, así queda el total que cobrarán las familias en mayo de 2026.
Con el esquema de movilidad vigente, es posible anticipar los montos de las prestaciones de Anses antes de su confirmación oficial. El aumento de mayo para jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH, se calcula en base a la inflación de marzo informada por el Indec, que fue del 3,38 por ciento.
Con este ajuste, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza los $113.028,80 por hijo (valor sin la retención del 20 por ciento). A este ingreso se suma la Tarjeta Alimentar, una combinación clave para millones de familias que dependen de estas prestaciones para cubrir gastos básicos.
Quiénes reciben ambos beneficios
Pueden acceder al cobro conjunto de AUH y Tarjeta Alimentar:
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años
- Personas con hijos con discapacidad que perciben AUH
- Embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo
El pago se acredita automáticamente en la misma cuenta y fecha de cobro habitual.
Qué pasa con la Tarjeta Alimentar
A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no tendrá actualización en mayo y mantiene los mismos valores:
- $52.250 para familias con un hijo
- $81.936 para familias con dos hijos
- $108.062 para familias con tres hijos o más
Cuánto se cobra en total en mayo 2026
Al sumar la AUH (al 100%) con la Tarjeta Alimentar, los montos aproximados quedan de la siguiente manera:
- 1 hijo: $165.278,80 (113.028,80 de AUH + 52.250 de Tarjeta Alimentar)
- 2 hijos: $307.993,60 (226.057,60 de AUH + 81.936 de Tarjeta Alimentar)
- 3 hijos: $447.148,40 (339.086,40 de AUH + 108.062 de Tarjeta Alimentar)
- 4 hijos: $560.177,20 (452.115,20 de AUH + 108.062 de Tarjeta Alimentar)
- 5 hijos: $673.206,00 (565.144,00 de AUH + 108.062 de Tarjeta Alimentar)
- 6 hijos: $786.234,80 (678.172,80 de AUH + 108.062 de Tarjeta Alimentar)
Cabe recordar que en el caso de la AUH se aplica una retención del 20 por ciento, que se cobra posteriormente al presentar la libreta. Se trata de un formulario obligatorio que se presenta anualmente ante Anses para acreditar la educación, controles de salud y vacunación de niños/adolescentes.