AUH y Tarjeta Alimentar: el total a cobrar en mayo 2026

Con el esquema de movilidad vigente, es posible anticipar los montos de las prestaciones de Anses antes de su confirmación oficial. El aumento de mayo para jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH , se calcula en base a la inflación de marzo informada por el Indec, que fue del 3,38 por ciento.

Con este ajuste, la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) alcanza los $113.028,80 por hijo (valor sin la retención del 20 por ciento). A este ingreso se suma la Tarjeta Alimentar , una combinación clave para millones de familias que dependen de estas prestaciones para cubrir gastos básicos.

El pago se acredita automáticamente en la misma cuenta y fecha de cobro habitual.

AUH tendrá un aumento 3,38 por ciento en mayo. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

AUH tendrá un aumento del 3,7% en mayo. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no tendrá actualización en mayo y mantiene los mismos valores:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres hijos o más

Cuánto se cobra en total en mayo 2026

Al sumar la AUH (al 100%) con la Tarjeta Alimentar, los montos aproximados quedan de la siguiente manera:

1 hijo: $165.278,80 (113.028,80 de AUH + 52.250 de Tarjeta Alimentar)

2 hijos: $307.993,60 (226.057,60 de AUH + 81.936 de Tarjeta Alimentar)

3 hijos: $447.148,40 (339.086,40 de AUH + 108.062 de Tarjeta Alimentar)

4 hijos: $560.177,20 (452.115,20 de AUH + 108.062 de Tarjeta Alimentar)

5 hijos: $673.206,00 (565.144,00 de AUH + 108.062 de Tarjeta Alimentar)

6 hijos: $786.234,80 (678.172,80 de AUH + 108.062 de Tarjeta Alimentar)

Cabe recordar que en el caso de la AUH se aplica una retención del 20 por ciento, que se cobra posteriormente al presentar la libreta. Se trata de un formulario obligatorio que se presenta anualmente ante Anses para acreditar la educación, controles de salud y vacunación de niños/adolescentes.