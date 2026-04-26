Calendario de pagos Anses: quiénes cobran este lunes 27 de abril
Este lunes 27, el calendario de pagos de Anses avanza hacia su última semana con jubilados que perciben haberes superiores a la mínima.
Con gran parte del calendario de pagos de abril ya cumplido, Anses continuará este lunes 27 con el pago a jubilados que perciben el haber máximo y cuyos DNI finalicen en 2 y 3. En tanto, los jubilados y pensionados con haber mínimo ya completaron su cronograma de cobro, al igual que los beneficiarios de asignaciones familiares por hijo y por embarazo, que también finalizaron sus pagos en la semana previa.
Vale la pena recordar que en abril los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones percibieron sus haberes con un aumento del 2,90 %, en línea con la inflación informada por el Indec. Además, ya se conoce la actualización prevista para mayo: será del 3,38 %, ajustada según la variación de precios registrada en marzo.
Anses: quiénes cobran esta semana
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril
DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril
DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril
El calendario de pagos para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo comenzó el viernes 24 de abril con los documentos finalizados en 0 y 1. Como cada mes, el cronograma continúa de manera escalonada según la terminación del DNI, garantizando el orden en el cobro de los haberes.