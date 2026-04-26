Calendario de pagos Anses: quiénes cobran este lunes 27 de abril

Este lunes 27, el calendario de pagos de Anses avanza hacia su última semana con jubilados que perciben haberes superiores a la mínima.

Anses avanza con el calendario de pagos de abril.

Con gran parte del calendario de pagos de abril ya cumplido, Anses continuará este lunes 27 con el pago a jubilados que perciben el haber máximo y cuyos DNI finalicen en 2 y 3. En tanto, los jubilados y pensionados con haber mínimo ya completaron su cronograma de cobro, al igual que los beneficiarios de asignaciones familiares por hijo y por embarazo, que también finalizaron sus pagos en la semana previa.

Vale la pena recordar que en abril los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones percibieron sus haberes con un aumento del 2,90 %, en línea con la inflación informada por el Indec. Además, ya se conoce la actualización prevista para mayo: será del 3,38 %, ajustada según la variación de precios registrada en marzo.

Anses En abril, el haber mínimo garantizado se ubicó en $380.319,31. Shutterstock

Anses: quiénes cobran esta semana Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo