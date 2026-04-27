Anses sigue con la parte final del calendario de pagos: conocé a quién le toca
El lunes, Anses continuará con el cronograma de abril para dos prestaciones que se liquidan en la última etapa del mes.
Con las fechas de AUH, Asignación por Embarazo y jubilaciones mínimas ya completadas, Anses entrará el lunes en un tramo distinto del calendario de pagos. En esta parte del mes, los pagos quedan concentrados en jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y en la Prestación por Desempleo Plan 1, dos líneas que se abonan en los últimos días del cronograma oficial.
Para esa jornada, cobrarán los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y tienen documentos terminados en 2 y 3. Ese mismo día, Anses también pagará la Prestación por Desempleo Plan 1 a los beneficiarios con DNI finalizados en 2 y 3.
Abril, además, llega con una actualización de 2,90% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. El organismo confirmó que la suba rige para este mes dentro del esquema de movilidad mensual, mientras que los haberes mínimos siguen con bono de hasta $70.000.
Fuera del esquema por terminación del DNI, siguen habilitadas las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, junto con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. En ambos casos, el calendario permanece abierto para todas las terminaciones entre el 10 de abril y el 12 de mayo.