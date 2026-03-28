La Ciudad de Mendoza entra en la etapa final del Plan de Reconstrucción

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó que el Plan de Reconstrucción de calzadas continúa ejecutándose a buen ritmo y ya supera las 130 cuadras reacondicionadas, consolidando un alto porcentaje de avance en las tareas previstas. Este progreso posiciona al programa en su tramo final, con resultados visibles en distintos puntos del ejido urbano.

El plan forma parte de una estrategia integral orientada a optimizar las condiciones de circulación vehicular y peatonal, con intervenciones que buscan mejorar la conectividad y garantizar mayor seguridad vial. En este contexto, desde el municipio destacaron que las obras representan una inversión clave para elevar la calidad de vida de vecinos y visitantes .

Con una planificación que permite intervenir de manera ordenada y simultánea en diferentes sectores, la comuna avanza con uno de los proyectos de infraestructura vial más ambiciosos de los últimos años. “Estas obras representan una importante inversión para una Ciudad más conectada y segura”, señalaron desde la gestión.

El plan de reconstrucción se desarrolla en tres grandes grupos de obra, lo que permite reducir los tiempos de ejecución y minimizar el impacto en la circulación diaria. En la Quinta y Sexta Sección (Grupo 1), ya se completaron 54 cuadras, incluyendo arterias clave como Martín Zapata, Agustín Álvarez, Nicolás Avellaneda y Tiburcio Benegas.

En tanto, el Grupo 2 —que abarca sectores del Centro y la Tercera Sección— suma 55 cuadras finalizadas en calles estratégicas como Perú, Gutiérrez, San Luis, Córdoba, Ituzaingó, Buenos Aires y España. Estas intervenciones han mejorado significativamente la circulación en zonas de alta actividad comercial y administrativa.

obras calles ciudad de mendoza La Ciudad de Mendoza acelera obras viales: superan las 130 cuadras intervenidas Ciudad de Mendoza

Por su parte, el Grupo 3, correspondiente a la Cuarta Sección Este, registra 24 cuadras ejecutadas en arterias como Montecaseros, Ituzaingó, Tucumán y 9 de Julio, consolidando mejoras en sectores residenciales y de tránsito intermedio.

Nuevas intervenciones y trabajos en curso

En el marco de la continuidad del plan, el municipio anticipó que en breve comenzarán trabajos sobre calle Necochea. Allí se llevarán a cabo tareas de fresado, fundamentales para garantizar una correcta repavimentación al corregir deformaciones y desniveles existentes.

Estas labores están previstas para iniciar a comienzos de abril y extenderse durante ese mes, marcando una nueva etapa dentro del cronograma de obras. Este tipo de intervenciones técnicas permite asegurar mayor durabilidad en las calzadas y mejores condiciones de circulación.

Detalle de cuadras ejecutadas y proyección

En total, el plan ya alcanza 133 cuadras con trabajos finalizados, distribuidas en los tres grupos de obra: 54 en el Grupo 1, 55 en el Grupo 2 y 24 en el Grupo 3. Entre las arterias intervenidas se encuentran Coronel Rodríguez, Roque Sáenz Peña, Joaquín V. González, Montevideo, General Paz, Chile, Rioja, Salta y Santiago del Estero, entre muchas otras.

El plazo contractual de ejecución es de aproximadamente 365 días, con finalización prevista para junio de 2026. El proyecto se enmarca en la Licitación Pública “Reconstrucción calles de asfalto – Grupo I (Quinta y Sexta sección), Grupo II (Centro y Tercera sección), Grupo III (Cuarta sección este) – 2025”, y está a cargo de la empresa Laugero Construcciones S.A., según lo establecido en el Decreto 453/2025.

De este modo, la Ciudad de Mendoza avanza hacia la consolidación de una red vial más moderna, segura y eficiente, en línea con una política sostenida de infraestructura urbana.