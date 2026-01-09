Obras en la Ciudad de Mendoza: en qué consiste el plan que interviene 143 calles

La Ciudad de Mendoza continúa ejecutando obras de repavimentación y mejora de calles, con trabajos distribuidos en tres grupos.

La repavimentación de calles avanza en distintos puntos de la Ciudad de Mendoza.

La Ciudad de Mendoza continúa con el Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, una iniciativa que apunta a intervenir distintas arterias del departamento para mejorar las condiciones de circulación. Según datos oficiales, hasta el momento se completaron 80 cuadras, lo que representa un avance del 57% del total previsto.

En total, el proyecto contempla la intervención de más de 169.000 metros cuadrados de calzada, equivalentes a 143 cuadras. La propuesta incluye repavimentación y mejoras generales en calles que habían superado su vida útil por el desgaste del uso constante.

Cómo se distribuyen las obras obras calles ciudad de mendoza 1 Las intervenciones alcanzan calles del Centro, la Quinta, Sexta y Cuarta Sección. Ciudad de Mendoza Las tareas están organizadas en tres grandes grupos de obra, lo que permite avanzar en distintos puntos de la ciudad al mismo tiempo.