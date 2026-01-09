Obras en la Ciudad de Mendoza: en qué consiste el plan que interviene 143 calles
La Ciudad de Mendoza continúa ejecutando obras de repavimentación y mejora de calles, con trabajos distribuidos en tres grupos.
La Ciudad de Mendoza continúa con el Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, una iniciativa que apunta a intervenir distintas arterias del departamento para mejorar las condiciones de circulación. Según datos oficiales, hasta el momento se completaron 80 cuadras, lo que representa un avance del 57% del total previsto.
En total, el proyecto contempla la intervención de más de 169.000 metros cuadrados de calzada, equivalentes a 143 cuadras. La propuesta incluye repavimentación y mejoras generales en calles que habían superado su vida útil por el desgaste del uso constante.
Cómo se distribuyen las obras
Las tareas están organizadas en tres grandes grupos de obra, lo que permite avanzar en distintos puntos de la ciudad al mismo tiempo.
- El Grupo 1 abarca calles de la Quinta y Sexta Sección, donde ya se finalizaron 33 cuadras.
- El Grupo 2 concentra intervenciones en el Centro y la Tercera Sección, con 36 cuadras concluidas.
- El Grupo 3 corresponde a la Cuarta Sección Este y suma, hasta ahora, 11 cuadras ejecutadas.
Desde el municipio explicaron que las intervenciones responden a la necesidad de renovar pavimentos deteriorados por el tránsito constante y el paso del tiempo. El plazo contractual de la obra es de 365 días, con finalización prevista para junio de 2026.