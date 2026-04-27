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Inauguran una estratégica rotonda para destrabar el tránsito en Maipú

Se trata de una obra vial clave para el tránsito pesado y la producción. Con la rotonda buscan mejorar el tránsito en la ruta 60 y Maza.

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La nueva rotonda está sobre ruta 60 y Maza.&nbsp;

La nueva rotonda está sobre ruta 60 y Maza. 

Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza inauguró una nueva rotonda sobre la ruta 60 y la calle Maza para mejorar la conectividad entre Maipú y Luján. El ordenador vial está en Ruta 60 y Maza. La intervención forma parte de un plan integral de mejoras y se complementa con el ordenador de calle Terrada.

obras rotonda
En la zona de la rotonda circulas miles de vehículos por día.

En la zona de la rotonda circulas miles de vehículos por día.

Una rotonda estratégica

Esta mañana, autoridades provinciales y municipales inauguraron una rotonda estratégica en ruta 60 y Maza de Maipú. La obra agilizará el tránsito de la ruta 60 -por la que circulan miles de vehículos a diario- y optimizará la circulación vial de los más de 14 kilómetros de calle Juan Agustín Maza, una arteria clave que atraviesa de punta a punta el extremo oeste de Maipú.

Además, la zona del ordenador vial cuenta con nueva iluminación LED, veredas para peatones y ciclistas, sendas peatonales, cartelería de prevención, nuevo arbolado, obras pluviales y un conducto subterráneo para el paso de servicios públicos. Las tareas requirieron una inversión de $5.000 millones.

rotonda ruta 60
Además de la rotonda, las obra incluyeron arbolado, luminarias y cartelería.

Además de la rotonda, las obra incluyeron arbolado, luminarias y cartelería.

Acto protocolar

En las actividades de esta mañana estuvieron: el ministro de Gobierno, Infraestructura, Ambiente y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; junto a la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui; el titular de Vialidad Mendoza, Osvaldo Romagnoli, y el intendente de Maipú, Matías Stevanato.

Tras la inauguración, Mema, destacó: “Era una obra muy esperada en una de las rutas más importantes de la provincia. Este ordenador de RP 60 y calle Maza se complementa además con el que ya construimos a unos tres kilómetros y terminamos a fines del año pasado sobre RP 60 y calle Terrada.

“Entre las dos rotondas -continuó- se invirtieron unos 5.000 millones de pesos, esta última, de RP 60 y Maza, ha costado unos 2.700 millones. No es una obra común, es una rotonda que va hormigonada, iluminada y con obras complementarias, porque se puede apreciar la gran cantidad de transporte de carga pesada, colectivos y vehículos que transitan en una zona con un desarrollo muy importante”.

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Osvaldo Romagnoli, Matías Stevanato, Natalio Mema y Marité Badui.

Osvaldo Romagnoli, Matías Stevanato, Natalio Mema y Marité Badui.

El ministro indicó que “estas son obras necesarias, que hemos ejecutado con los fondos propios de rentas generales, y con las que nos venimos preparando para aliviar el Acceso Sur (RN 40) y el Acceso Este (RP 22), cuando comience allí la renovación y ampliación de ambos accesos”.

Por su parte, el intendente de Maipú, Matías Stevanato, remarcó que “sin duda viene a mejorar la calidad de vida de los vecinos en una zona de Maipú que es la que más ha crecido y la que más va a seguir creciendo, apostando a la conectividad vial, que es lo que queremos en el departamento”.

Los motivos para construir una rotonda

A su turno, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, explicó que “esta zona de RP 60 y Maza tiene una explosión demográfica muy grande y en la intersección sucedían muchos accidentes viales, además de impedir el flujo vehicular como corresponde”.

“Este nuevo ordenador -agregó- no solo aporta seguridad vial, sino que reconfigura toda la zona, agregándole valor porque también se le han hecho ciclovías, obras de riego y pluviales, nueva iluminación y se han plantado 440 árboles para reemplazar a los 80 que se habían quitado para construirla”.

Badui recordó el desafío que implicó, porque por el mismo lugar y al mismo tiempo pasó otra obra, la de una red cloacal que construye la Municipalidad de Maipú con los fondos del resarcimiento de los 1.000 millones de dólares y que implicó una coordinación muy aceitada entre las distintas empresas que intervenían y entre ambos estados, el municipal y el provincial.

Finalmente, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, institución a cargo de la obra, detalló que “lo que se ha hecho aquí es correr las líneas para mejorar la visibilidad e implantar este nuevo ordenador, donde la interacción de cada una de las rutas permite un giro controlado y la distribución vehicular sin cortar el tránsito, asignando la prioridad al que circula por la rotonda, y viniendo a corregir una situación de siniestralidad vial y falta de fluidez vehicular que lo habían transformado en un punto crítico”.

Así funciona la nueva rotonda

Reorganización de la ruta 60 Mendoza rotonda

Rotonda de la ruta 60.

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