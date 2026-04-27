Inauguran una estratégica rotonda para destrabar el tránsito en Maipú

El Gobierno de Mendoza inauguró una nueva rotonda sobre la ruta 60 y la calle Maza para mejorar la conectividad entre Maipú y Luján. El ordenador vial está en Ruta 60 y Maza. La intervención forma parte de un plan integral de mejoras y se complementa con el ordenador de calle Terrada.

Esta mañana, autoridades provinciales y municipales inauguraron una rotonda estratégica en ruta 60 y Maza de Maipú. La obra agilizará el tránsito de la ruta 60 -por la que circulan miles de vehículos a diario- y optimizará la circulación vial de los más de 14 kilómetros de calle Juan Agustín Maza, una arteria clave que atraviesa de punta a punta el extremo oeste de Maipú.

Además, la zona del ordenador vial cuenta con nueva iluminación LED, veredas para peatones y ciclistas, sendas peatonales, cartelería de prevención, nuevo arbolado, obras pluviales y un conducto subterráneo para el paso de servicios públicos. Las tareas requirieron una inversión de $5.000 millones.

Acto protocolar

En las actividades de esta mañana estuvieron: el ministro de Gobierno, Infraestructura, Ambiente y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; junto a la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui; el titular de Vialidad Mendoza, Osvaldo Romagnoli, y el intendente de Maipú, Matías Stevanato.

Tras la inauguración, Mema, destacó: “Era una obra muy esperada en una de las rutas más importantes de la provincia. Este ordenador de RP 60 y calle Maza se complementa además con el que ya construimos a unos tres kilómetros y terminamos a fines del año pasado sobre RP 60 y calle Terrada.

“Entre las dos rotondas -continuó- se invirtieron unos 5.000 millones de pesos, esta última, de RP 60 y Maza, ha costado unos 2.700 millones. No es una obra común, es una rotonda que va hormigonada, iluminada y con obras complementarias, porque se puede apreciar la gran cantidad de transporte de carga pesada, colectivos y vehículos que transitan en una zona con un desarrollo muy importante”.

inauguracion rotonda Osvaldo Romagnoli, Matías Stevanato, Natalio Mema y Marité Badui. Gobierno de Mendoza

El ministro indicó que “estas son obras necesarias, que hemos ejecutado con los fondos propios de rentas generales, y con las que nos venimos preparando para aliviar el Acceso Sur (RN 40) y el Acceso Este (RP 22), cuando comience allí la renovación y ampliación de ambos accesos”.

Por su parte, el intendente de Maipú, Matías Stevanato, remarcó que “sin duda viene a mejorar la calidad de vida de los vecinos en una zona de Maipú que es la que más ha crecido y la que más va a seguir creciendo, apostando a la conectividad vial, que es lo que queremos en el departamento”.

Los motivos para construir una rotonda

A su turno, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, explicó que “esta zona de RP 60 y Maza tiene una explosión demográfica muy grande y en la intersección sucedían muchos accidentes viales, además de impedir el flujo vehicular como corresponde”.

“Este nuevo ordenador -agregó- no solo aporta seguridad vial, sino que reconfigura toda la zona, agregándole valor porque también se le han hecho ciclovías, obras de riego y pluviales, nueva iluminación y se han plantado 440 árboles para reemplazar a los 80 que se habían quitado para construirla”.

Badui recordó el desafío que implicó, porque por el mismo lugar y al mismo tiempo pasó otra obra, la de una red cloacal que construye la Municipalidad de Maipú con los fondos del resarcimiento de los 1.000 millones de dólares y que implicó una coordinación muy aceitada entre las distintas empresas que intervenían y entre ambos estados, el municipal y el provincial.

Finalmente, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, institución a cargo de la obra, detalló que “lo que se ha hecho aquí es correr las líneas para mejorar la visibilidad e implantar este nuevo ordenador, donde la interacción de cada una de las rutas permite un giro controlado y la distribución vehicular sin cortar el tránsito, asignando la prioridad al que circula por la rotonda, y viniendo a corregir una situación de siniestralidad vial y falta de fluidez vehicular que lo habían transformado en un punto crítico”.

Así funciona la nueva rotonda