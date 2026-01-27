Parque San Martín: avanzan las obras en una rotonda estratégica

Desde Vialidad Mendoza, confirmaron que avanza la repavimentación de la estratégica rotonda del Parque de los Pueblos Originarios que une los barrios ubicados sobre la Avenida Champagnat y la Ciudad de Mendoza a través de la Avenida El Libertador del Parque San Martín .

Finalizada y habilitada la calle San Francisco de Asís , Vialidad Mendoza comenzó con las obras de reencarpetado asfáltico en el ordenador vial del Parque de los Pueblos Originarios, ubicado en el Parque General San Martín. Las tareas que se realizarán en los próximos días serán siempre con el tránsito habilitado y reducido a media calzada en los sectores de trabajo.

La intervención prevé el reasfaltado de todo el intercambiador vial como así también las calles internas que tiene el espacio verde. Esta rotonda es crucial en esta zona del Parque General San Martín ya que vincula a Avenida del Libertador con los accesos a los estadios Malvinas Argentinas y Aconcagua Arena, el anfiteatro Frank Romero Day, el Ecoparque, el Cerro de la Gloria; y la UNCuyo y la Virgen de Lourdes a través de la Avenida Champagnat.

Osvaldo Romagnoli, titular de la Dirección Provincial de Vialidad señaló que “la obra se viene cumpliendo en tiempo, en forma y en calidad. Aquí, en la rotonda de los Pueblos Originarios, se ha hecho previamente un trabajo de fresado y reclamado que consisten en triturar y sacar el asfalto viejo”.

“Ahora -continuó Romagnoli- ya se empezó a colocar una liga bituminosa de color negro que es sobre la cual va la nueva carpeta asfáltica, lo que va a dejar todo el ordenador vial a estrenar y con un tiempo de durabilidad muy bueno porque se está haciendo un trabajo a conciencia, con la calidad y cantidad necesaria”.

El titular de la DPV remarcó además que “ya se finalizó el tramo de San Francisco de Asís y la rotonda de Las Churrasqueras, a la que solo le falta la demarcación y la cartelería que se colocarán la final, pero lo importante es que no solo se aplicó una carpeta nueva, sino que se hicieron obras aluvionales con alcantarillados que evitarán anegamientos de agua como ocurría hasta ahora. Además, se renovaron totalmente las banquinas”, concluyó.

Tercera etapa

La obra es parte de la tercera etapa de la Ruta 99, cuyas dos primeras etapas, el circuito de El Challao y el de Papayos ya fueron finalizadas. Una vez terminada la renovación de la rotonda de Los Pueblos Originarios, la obra continuará con la reconstrucción de la Avenida del Libertador hasta la rotonda del barrio La Favorita.

La licitación de la II etapa del circuito que conecta el Parque General San Martín con el de Papagayos se abrió en agosto de 2025. El presupuesto total de la obra es de $3.091.000.000 y el pliego indica un plazo de ocho meses de ejecución.

Las tareas incluyen la renovación de la carpeta asfáltica de la que se conoce también como calle San Francisco de Asís, desde la Rotonda de las Churrasqueras hasta la de los Pueblos Originarios (ex-Parque Aborigen), incluyendo el reencarpetado de toda esa rotonda y continuando con la obra de asfalto por la Avenida del Libertador hacia el oeste, hasta la rotonda del barrio La Favorita.

El proyecto incluye además la realización de obras aluvionales y de drenaje, el mejoramiento de las banquinas, la demarcación vial y la señalización vertical, aportando así una refuncionalización de alto impacto urbano en una zona donde crecen año a año la oferta inmobiliaria y el tránsito diario de vehículos.