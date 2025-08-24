Licitan por 3 mil millones un tramo clave en la reparación del Circuito Papagayos en El Challao

El tramo comprende zonas de mucha afluencia en El Challao y forma parte del plan integral de remodelaciones que se viene aplicando en la Ruta 99.

La Dirección Provincial de Vialidad hizo el llamado a licitación pública para renovar un tramo clave del Circuito Papagayos, en El Challao. En este caso, se trata de la tercera etapa de las obras, que comprende desde las churrasqueras en el parque General San Martín por calle San Francisco de Asis hasta el barrio La Favorita por la Ruta Provincial 99.

La obra a licitar ha sido presupuestada en $ 3.091.000.000, con un plazo de ejecución de ocho meses y la apertura de ofertas económicas fue convocada para el 30 de setiembre próximo.

La obra a licitar tiene prevista la renovación de la carpeta asfáltica de la que se conoce también como calle San Francisco de Asís, desde la rotonda de las churrasqueras hasta la de los Pueblos Originarios (ex-Parque Aborigen), incluyendo el reencarpetado de toda esa rotonda y continuando con la obra de asfalto por la Avenida del Libertador hacia el oeste, hasta la rotonda del barrio La Favorita.

El proyecto incluye además la realización de obras aluvionales y de drenaje, el mejoramiento de las banquinas, la demarcación vial y la señalización vertical, aportando así una refuncionalización de alto impacto urbano en una zona donde crecen año a año la oferta inmobiliaria y el tránsito diario de vehículos.

Segunda etapa en ejecución e inauguración de la primera El proyecto es la continuación de otras dos etapas que ya recuperaron casi el 80% del popular paseo que une al Parque General San Martín con El Challao atravesando el piedemonte.