Continúan las obras de asfalto en el Parque San Martín y un tramo clave será cortado

La Dirección Provincial de Vialidad continúa llevando a cabo las obras de reconstrucción y encarpetado en todo el circuito de la Ruta 99 y la avenida San Francisco de Asis, por las cuales viene implementando cortes de tránsito en distintas zonas del Parque San Martín .

En esta oportunidad, las tareas concluyeron en la zona de la rotonda de Las Churrasqueras, ubicada sobre calles San Francisco de Asís y Ruiz Leal, por lo que los trabajos continuarán hacia el norte en el tramo que comprende hasta la rotonda de los Pueblos Originarios y Avenida del Libertador.

Todo ese segmento de la avenida será cortada desde este miércoles hasta que finalice esa etapa. Es un tramo de al menos un kilómetro donde se encuentran los accesos a la playa oeste del estadio Malvinas y uno de los ingresos del Ecoparque.

Las rotondas de Las Churrasqueras y de los Pueblos Originarios estarán habilitadas, por lo que los conductores y el transporte público podrán desviarse desde la primera rotonda por calle Ruiz Leal, que permite conectar con Carlos Thays y luego la segunda rotonda de Avenida del Libertador (Monseñor Orzali). Y desde rotonda de los Pueblos Originarios por Avenida del Libertador tanto hacia el este como al oeste.

La selección de la fecha es crucial porque intenta impactar lo menos posible el cronograma de actividades culturales y deportivas de la zona. La idea es que a comienzos de febrero ya esté terminado este tramo y se trabaje sobre la rotonda de los Pueblos Originarios, para dejar esta parte de la obra finalizada antes del acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Teniendo en cuenta el acceso al Teatro Griego.

La obra integral en el parque San Martín

Estos trabajos puntualmente son parte de la tercera etapa de un plan amplio de reasfaltado que incluyó el circuito Papagayos y El Challao, concluidos en 2024 y 2025. En esta tercera instancia el tramo a cubrir se extiende desde la rotonda de Las Churrasqueras del Parque hasta la rotonda del barrio La Favorita, incluyendo la Rotonda de los Pueblos Originarios.

La licitación de esta etapa se abrió en agosto con un presupuesto total de $3.091.000.000 y el pliego indica un plazo de ocho meses de ejecución, por lo que esperan que finalicen las obras en abril.

Las tareas incluyen la renovación de la carpeta asfáltica de la que se conoce también como calle San Francisco de Asís, desde la rotonda de las Churrasqueras hasta la de los Pueblos Originarios (ex-Parque Aborigen), incluyendo el reencarpetado de toda esa rotonda y continuando con la obra de asfalto por la Avenida del Libertador hacia el oeste, hasta la rotonda del barrio La Favorita.

El proyecto incluye además la realización de obras aluvionales y de drenaje, el mejoramiento de las banquinas, la demarcación vial y la señalización vertical, aportando así una refuncionalización de alto impacto urbano en una zona donde crecen año a año la oferta inmobiliaria y el tránsito diario de vehículos.