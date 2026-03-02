El Gobierno confirmó un megaplan de obras de agua para Gran Mendoza y San Rafael

El gobernador Alfredo Cornejo dio un paso clave para el inicio de un megaplan de obras de agua potable para el Gran Mendoza y la Ciudad de San Rafael. Se trata de una inversión de 75 millones de dólares para optimizar y expandir los servicios del recurso hídrico en la provincia

A mediados del año pasado el Gobierno provincial obtuvo un préstamo de 75 millones de dólares proveniente del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). Este endeudamiento se destinará a un programa de optimización y expansión de los servicios de agua potable en la provincia de Mendoza.

Se trata de un préstamo de 75 millones de dólares para que la empresa estatal Aguas Mendocinas (Aysam) lleve adelante un megaplan de obras en el Gran Mendoza y también en San Rafael.

A través del Decreto Nº 343, firmado por el gobernador y los ministros de Hacienda, Víctor Fayad, y de Gobierno, Natalio Mema, el Gobierno provincial aprobó un convenio de distribución de competencias en el marco de este millonario prestamo.

Mendoza contaba con una autorización hasta 2027 para tomar deuda por hasta 130 millones de dólares y a mediados de 2025 el Gobierno provincial aprobó un préstamo de 75 millones de dólares con el organismo multilateral Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

El objetivo general del programa de agua potable es contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del Área del Gran Mendoza y de la Ciudad de San Rafael, mediante la optimización y expansión de los servicios de producción y distribución de agua potable.

El Reglamento Operativo aprobado dispone que el Organismo Ejecutor será el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Mendoza, a través de la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.), que será la responsable fiduciaria de la administración financiera y contable de los recursos del préstamo.

En tanto, Aysam actuará como Área Sustantiva (AS), responsable del adecuado cumplimiento de los objetivos del programa.