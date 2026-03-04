Obras en Guaymallén: comenzaron trabajos de recuperación sobre un nuevo tramo de Bandera de Los Andes

Las tareas incluyen veredas, cunetas, rampas y apeaderos en un tramo clave, con el objetivo de optimizar la circulación y la seguridad vial.

Los trabajos forman parte del plan integral de mejora urbana que impulsa la comuna.

La Municipalidad de Guaymallén puso en marcha nuevas intervenciones urbanas sobre un tramo estratégico de Bandera de Los Andes, en el marco de su plan de mejora de infraestructura. Las tareas se desarrollan desde Arturo González hacia el Este y buscan optimizar la calidad de vida de los vecinos.

Los trabajos se enmarcan dentro de la obra de Refuncionalización Integral del Acceso Este y corresponden a la etapa 44 del programa municipal. En ese contexto, se ejecuta una batería de acciones orientadas a mejorar la infraestructura urbana y la circulación en una zona de alto tránsito.

Las intervenciones contemplan la construcción de nuevas veredas, cordón, cuneta y banquina, además de apeaderos, rampas de accesibilidad peatonal, confinamiento de calzada y alcantarillas, elementos clave para una movilidad más segura y ordenada.

obras guaymallén1 Guaymallén interviene un nuevo sector de Bandera de Los Andes. Prensa Guaymallén Obras para mejorar la seguridad y la circulación Desde el municipio señalaron que estas mejoras impactarán directamente en la seguridad vial, especialmente en un sector con intensa circulación de vehículos particulares, camiones y transporte público de pasajeros.

Cabe destacar que, a fines de febrero, ya se habían realizado trabajos de pavimentación sobre este tramo. En un total de 1.400 metros, las tareas incluyeron sellado de fisuras, colocación de una geogrilla y la ejecución de una nueva carpeta de asfalto modificado de cinco centímetros de espesor.