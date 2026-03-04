Obras en Guaymallén: comenzaron trabajos de recuperación sobre un nuevo tramo de Bandera de Los Andes
Las tareas incluyen veredas, cunetas, rampas y apeaderos en un tramo clave, con el objetivo de optimizar la circulación y la seguridad vial.
La Municipalidad de Guaymallén puso en marcha nuevas intervenciones urbanas sobre un tramo estratégico de Bandera de Los Andes, en el marco de su plan de mejora de infraestructura. Las tareas se desarrollan desde Arturo González hacia el Este y buscan optimizar la calidad de vida de los vecinos.
Los trabajos se enmarcan dentro de la obra de Refuncionalización Integral del Acceso Este y corresponden a la etapa 44 del programa municipal. En ese contexto, se ejecuta una batería de acciones orientadas a mejorar la infraestructura urbana y la circulación en una zona de alto tránsito.
Las intervenciones contemplan la construcción de nuevas veredas, cordón, cuneta y banquina, además de apeaderos, rampas de accesibilidad peatonal, confinamiento de calzada y alcantarillas, elementos clave para una movilidad más segura y ordenada.
Obras para mejorar la seguridad y la circulación
Desde el municipio señalaron que estas mejoras impactarán directamente en la seguridad vial, especialmente en un sector con intensa circulación de vehículos particulares, camiones y transporte público de pasajeros.
Cabe destacar que, a fines de febrero, ya se habían realizado trabajos de pavimentación sobre este tramo. En un total de 1.400 metros, las tareas incluyeron sellado de fisuras, colocación de una geogrilla y la ejecución de una nueva carpeta de asfalto modificado de cinco centímetros de espesor.
Guaymallén interviene un nuevo sector de Bandera de Los Andes
Un plan integral para el desarrollo urbano
Estas intervenciones forman parte del Plan de mejora de infraestructura urbana que impulsa la comuna, con el objetivo de promover la salud, la seguridad y la integración de los habitantes del departamento.
A través de este programa, la Municipalidad lleva adelante diversas obras como la creación y puesta en valor de plazas y paseos, ciclovías, pistas de salud, alumbrado público, apeaderos, bulevares y rotondas, consolidando así un esquema de desarrollo urbano sostenido en todo el territorio.