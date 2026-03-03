Vecinos de Los Corralitos reclamaron por nuevos derrames cloacales: la respuesta de Aysam

Vecinos del distrito Los Corralitos en Guaymallén nuevamente padecen desbordes cloacales. La zona ha sufrido este problema en numerosas ocasiones a lo largo del año pasado y ahora también en esta oportunidad, en calle 2 de Mayo y principalmente en su intersección con Severo del Castillo.

En esa arteria las imágenes muestran cómo el agua servida supera la acequia y en ocasiones prácticamente desdibuja la calzada. Una postal del último sábado por la tarde, pero muy similar a la que se refleja luego de cada tormenta voluminosa en la provincia.

Mientras tanto, un grupo de vecinos se reunieron este lunes para manifestarse en reclamo por los desbordes. Sin cortar el tránsito, colocaron ruedas sobre la calzada con carteles que expresaban su descontento.

Desde la empresa Aysam informaron este lunes por la mañana que se llevó a cabo un "análisis técnico" sobre la red en calle 2 de Mayo tras la saturación, aludiendo como responsabilidad el impacto de las tormentas y las conexiones clandestinas de desagües pluviales. El informe sugiere que el origen de los desbordes está vinculado tanto a la tormenta del 31 de enero como la de los días 21 y 25 de febrero.

"Estos eventos climáticos extraordinarios provocaron un ingreso masivo de agua y sedimentos al sistema cloacal debido a la existencia de conexiones clandestinas de desagües pluviales. Es importante recordar que el sistema de saneamiento está diseñado exclusivamente y dimensionado para efluentes cloacales (no para desagües pluviales); el ingreso de agua de lluvia mediante conexiones irregulares colapsa la capacidad de transporte y arrastra áridos que obstruyen las cañerías", señalaron.

Según advirtieron en el comunicado, el punto crítico es el boca de registro (BR) 017- BR018, que pasó de estar despejado en enero a una ocupación del 28% (52,62 m3) en menos de 30 días. "Esta acumulación reduce significativamente la sección hidráulica, impidiendo el normal escurrimiento de los líquidos", señalaron.

Reclamo y una "respuesta en el día"

A pesar de los reclamos de los vecinos y de que se trata de un problema que arrastran desde hace meses, desde la empresa indicaron que los desbordes son detectados y controlados en el transcurso de la misma jornada.

Además, garantizaron que estos "excedentes" no tienen "vinculación alguna con canales de riego". "El diseño del sistema impide que cualquier desborde tome contacto con cauces destinados a la producción agrícola, protegiendo así los cultivos de la zona", advirtieron. También señalaron que se lleva a cabo una desinfección obligatoria luego de cada uno de estos episodios.

La protesta de este lunes en Los Corralitos La protesta de este lunes en Los Corralitos

Tras cada evento de estas características, Aysam realiza de forma sistemática la desinfección total del área afectada para resguardar la salud de los vecinos y transeúntes.

A su vez, instaron a la comunidad a regularizar sus instalaciones internas para evitar que el agua de lluvia sature el sistema cloacal.

Desde Aysam indicaron que han iniciado los operativos de limpieza profunda para extraer los sedimentos acumulados en los tramos críticos. También informaron que continúa la construcción del colector cloacal Colonia Segovia-Paramillo, el cual presenta un avance del 67,55% con una inversión superior a los 15.7 millones de dólares.

Complementariamente, con una una inversión de USD 10,5 millones -próximo a licitarse- se realizará un sistema de optimización que incluye una estación de bombeo, una cámara de retención de sólidos y una cámara de ingreso a Paramillos.