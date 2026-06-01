"Somos la parte olvidada de Los Corralitos": el desesperado lamento por los desbordes cloacales

Los reclamos por los desbordes cloacales en Los Corralitos no cesan . Pese a que hace algunos días se formalizó el acuerdo entre Aysam , Irrigación, el municipio de Guaymallén y la Subsecretaría de Ambiente para llevar adelante tareas de mitigación, los vecinos todavía claman por soluciones.

Si bien Aysam ha acelerado en sus intentos por llevar adelante ese plan, las tareas llevadas a cabo en las calles Severo del Castillo y 2 de Mayo repercutieron en otras zonas de Los Corralitos.

Según el relato de uno de los vecinos, la erradicación de árboles llevadas a cabo para poder avanzar con el plan de mitigación hizo que las ramas se atoren y provoquen colapsos en otras calles. "Estos son los inteligentes de Aysam. Están cortando los árboles en Severo del Castillo y todo el ramerío viene viene por el agua y se atora acá. Nosotros ahora tenemos que sufrir otra vez lo mismo", se escucha el lamento de uno de los ciudadanos de la zona.

En otro video que un vecino de la zona le envió a MDZ se puede ver a personal de Aysam intentando extraer ramas de un conducto mientras éste desborda líquido cloacal.

Desbordes Cloacales en Los Corralitos 31 de mayo 4 Gentileza

En otro video, una vecina muestra cómo un callejón completamente empantanado. "Nadie nos ayuda, nos estamos llenando de mierda. Somos la parte olvidada de Los Corralitos. Miren lo que está pasando en este momento, domingo 31 de mayo. Y la solución son parches", se lamenta.

Desbordes Cloacales en Los Corralitos 31 de mayo 2 Gentileza

Inmersos en un paraje desolador, mientras las autoridades intentan mitigar el alcance de los desbordes cloacales en la esquina de Severo del Castillo y 2 de Mayo, los vecinos claman por soluciones que le pongan fin a su calvario.