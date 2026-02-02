Avanza la renovación de una calle que será crucial durante la ampliación del Acceso Este

A un año de la apertura de sobres de la licitación, avanzan la remodelación completa del primer tramo de la calle San Francisco del Monte . Se trata de una obra estratégica para mejorar la conectividad del Acceso Este y Rodríguez Peña.

Esta mañana estuvo recorriendo el avance de la obras de la calle San Francisco del Monte el gobernador Alfredo Cornejo junto al intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, y al director de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli.

“Es una vía alternativa para la derivación del flujo de tránsito cuando se inicien las obras en el Acceso Este. San Francisco del Monte y Rodríguez Peña son las principales arterias para derivar el tránsito hacia el sur. Esto era una calle canal, es un cauce aluvional en tierra, con muchos problemas para el tránsito para todo tipo de vehículos. Esta es una zona mixta; hay viviendas y empresas, por lo que hay tránsito de camiones y de autos particulares”, dijo Calvente.

“Estamos en una calle que es límite entre varios municipios y que durante muchos años fue prometida, pero nunca concretada. Es una obra muy compleja, porque no solo intervienen Guaymallén y Maipú, sino también Vialidad, que es dueña de la calzada, además de los entes de agua, cloacas, irrigación y obras eléctricas. Logramos articular entre todos una situación histórica para que la Municipalidad de Guaymallén lleve adelante esta obra tan importante”, agregó.

Actualmente, las obras avanzan en el primer tramo se extiende a lo largo de 1.200 metros y va desde Arturo González a carril Ponce. Incluyen mejoras estructurales destinadas a optimizar la circulación, reforzar la seguridad vial y aumentar la capacidad operativa de este corredor estratégico del Gran Mendoza. La obra se lleva adelante a partir de un esquema de articulación entre distintos organismos provinciales y municipales con competencia sobre la calzada y los servicios que la atraviesan.

Se trata de una intervención integral que articula a múltiples organismos, como Vialidad Provincial, Irrigación, empresas de servicios de agua, cloacas y energía eléctrica, lo que permitió avanzar en una solución histórica para una traza de alta complejidad técnica y jurisdiccional.

san francisco del monte renovacion etapa 1.jpg Municipalidad de Guaymallén

Canal, obras de saneamiento y asfalto

En agosto del año pasado, se hizo la impermeabilización del canal San Francisco del Monte a lo largo de 1.200 metros lineales, con una superficie transversal cuadrada de 1x1 metros para hacer más eficiente la utilización del recurso hídrico. Se sumó la construcción de ingresos vehiculares y, gracias a la donación de frentistas, se materializó una nueva línea municipal con postes de hormigón y tela romboidal para los cierres de corrimiento.

Además, en conjunto con Aysam, se ejecutaron 400 metros de cañería de 160 milímetros para cloaca. A esto se sumó una nueva línea de cañería para el servicio de agua corriente. Por su parte, la Dirección Provincial de Vialidad, ejecuta la calzada de concreto asfáltico que permitirá dejar la traza plenamente operativa.

Ya finalizaron las obras vinculadas a la hijuela y a las redes de saneamiento, mientras que actualmente se avanza con la red de media tensión, las tareas de baja tensión y el alumbrado público. En paralelo, se ejecuta la carpeta asfáltica sobre 550 metros lineales, desde Arturo González hacia el oeste, lo que representa aproximadamente 6.300 metros cuadrados de base negra con concreto asfáltico AM3.