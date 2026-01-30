Un peligro: así quedó una transitada calle de Ciudad tras la impactante tormenta de este viernes

En plena Ciudad de Mendoza, personal de tránsito debió señalizar un sector afectado por el deterioro del pavimento tras las intensas lluvias del viernes.

Las imágenes del paso de la tormenta este viernes por Mendoza son realmente impactantes. Si bien el alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipaba la severidad del fenómeno, en la práctica resultó ser mucho más impresionante, sobre todo en una provincia que no acostumbra tener lluvias de este tipo.

Árboles caídos, calles desbordadas y casas inundadas fueron algunos de los principales reportes durante el temporal. Pero, lo que no se ve a simple vista son los daños que fueron quedando.

Destruida: así quedó una calle de la Ciudad de Mendoza tras la tormenta En plena Ciudad de Mendoza, en calle Bernardo Houssay y Francisco Moyano, el pavimento quedó en muy mal estado luego de la lluvia y la zona debió ser señalizada por personal de tránsito para evitar inconvenientes.

calle ciudad1 Así quedó la transitada calle de Ciudad tras la tormenta. Maru Mena/MDZ El alerta continúa durante el fin de semana, por lo que es muy importante prestar atención al estado de calles y rutas que, seguramente, sufrirán el impacto de las contingencias. El daño se podrá evaluar una vez que se regularicen las condiciones climáticas. Hasta tanto, habrá que tener en cuenta las recomendaciones.