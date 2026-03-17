Bajó la mortalidad infantil en Mendoza: el dato alentador tras la alarma del año pasado

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza informó una baja en la tasa de mortalidad infantil de la provincia. Se trata de un dato alentador ya que representa una reducción del 19% respecto al año anterior, cuando el indicador había sufrido un aumento. El número posiciona a Mendoza entre las cinco provincias con menor mortalidad infantil del país.

Según datos provisorios, la tasa de mortalidad infantil en Mendoza fue del 6,3 cada 1000 nacidos vivos en 2025. El dato da cuenta de una disminución del 19 % respecto del año anterior.

Durante el 2024 la cifra había registrado un aumento que llevó la tasa de 5,5 a 7,5 cada 1000 nacidos vivos.

El nuevo indicador posiciona a Mendoza entre las cinco provincias con el registro más bajo del país.

Desde el Ministerio de Salud provincial destacaron que esta reducción se produjo en gran medida gracias al avance de la implementación del Plan Integral para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil. Asimismo, sostuvieron que los datos están en sintonía con una mejora también de los indicadores sociales y económicos del país.

El plan que lleva adelante la cartera sanitaria en la provincia tiene como objetivo la reducción de la tasa de mortalidad infantil hasta llegar a 5 c/1000 nacidos vivos en 2027, mediante la implementación de políticas públicas integradas que garanticen el acceso equitativo, oportuno y de calidad a la salud materno-infantil.

bebé incubadora Los virus estaciones llevan a extremar los cuidados en bebés. Foto: Efe. Foto: Efe.

Un dato alentador tras la alarmante suba del año pasado

Durante los últimos años Mendoza venía registrando una curva descendente respecto a los indicadores de mortalidad infantil. En concreto desde 2019 venía en baja esa cifra pero esa tendencia se cortó en 2024, una realidad que se conoció oficialmente a mediados del año pasado cuando se difundieron los datos oficiales.

Durante el 2024 hubo un aumento que llevó la tasa de 5,5 a 7,5 fallecimientos cada 1000 nacimientos. En términos reales, la cifra se traduce en que unos 139 niños murieron antes de cumplir un año.

Ese dato generó alarma en las autoridades provinciales ya que la mortalidad infantil y materna se relaciona de forma directa con el sistema de salud pero también con las condiciones socioeconómicas de la provincia y el país.

Sin embargo, el Ministerio de Salud provincial logró revertir la situación en 2025, según los primeros relevamientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RodoMontero83/status/2033863904011423787&partner=&hide_thread=false Según datos provisorios, la mortalidad infantil en Mendoza bajó un 19% en 2025.



La tasa fue de 6,3 por cada 1.000 nacidos vivos, lo que ubica a la provincia entre las cinco con menor mortalidad infantil del país. pic.twitter.com/Yp0UOc2zFU — Rodolfo Montero (@RodoMontero83) March 17, 2026

El ministro de Salud, Rodolfo Montero, destacó los resultados de este indicador clave. “Según datos provisorios, la mortalidad infantil en Mendoza bajó un 19% en 2025. La tasa fue de 6,3 por cada 1.000 nacidos vivos, lo que ubica a la provincia entre las cinco con menor mortalidad infantil del país”, expresó

El funcionario provincial manifestó que “es un avance importante y muestra que vamos en el camino correcto. Pero no estamos conformes”. Agregó que “nos interpela cada muerte evitable, cada mamá que no llega a todos sus controles, cada accidente de tránsito con niños involucrados, cada bebé con tóxicos positivos, y cada prematuro”.

“Nos duele como personas, como sistema de salud y como sociedad. Por eso necesitamos más compromiso, más conciencia y más trabajo conjunto para seguir cuidando a nuestras mamás y a nuestros niños”, concluyó el ministro a través de un mensaje en redes sociales.