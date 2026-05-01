Nuevas obras en una autopista de CABA: cuándo empieza el corte y qué zona estará afectada
Desde el 5 de mayo habrá cortes parciales por obras hidráulicas en la Autopista Dellepiane. Qué tramo estará afectado y cómo impactará en el tránsito.
La Autopista Dellepiane entrará en una nueva etapa de obras a partir del martes 5 de mayo, con trabajos hidráulicos que generarán restricciones al tránsito. Las intervenciones apuntan a mejorar el drenaje y la seguridad vial en un corredor clave entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA) y el sur del conurbano, por lo que se aproximan nuevos cortes.
En qué parte de CABA serán los cortes
Según informó el Ministerio de Infraestructura porteño, la afectación se concentrará en la colectora Dellepiane Norte, entre la Avenida Piedra Buena y la calle Los Olmos. Se trata de un tramo clave para la circulación local y de acceso a la autopista.
En concreto, los trabajos implicarán:
- Reducción de carriles en la colectora
- Presencia de maquinaria y operarios en calzada
- Señalización especial para ordenar el tránsito
Cómo impactarán las obras en el tránsito
Los cortes serán parciales, pero podrían generar demoras, sobre todo en horarios de mayor circulación. Por eso, se recomienda prever los tiempos de viaje y, en lo posible, utilizar alternativas.
Entre los principales efectos se prevén:
- Tránsito más lento en la zona intervenida
- Demoras en accesos y egresos
- Posibles modificaciones en la circulación según avance la obra
Desvíos y alternativas posibles
Si bien no se confirmó un esquema fijo para esta etapa, en fases anteriores se implementaron desvíos que podrían repetirse o adaptarse. Esto permite anticipar cómo podría reorganizarse el tránsito.
Algunas de las alternativas utilizadas fueron:
- Hacia Ezeiza: desvío por la Avenida Argentina, con continuidad por Larrazábal y Eva Perón
- Hacia el centro: circulación derivada por la Avenida 27 de Febrero, la Autopista 7 Cámpora y avenidas internas como Avenida Roca y Avenida Directorio
Un plan de obras que avanza desde 2024
Las tareas actuales forman parte de un proyecto integral de renovación que se viene desarrollando desde fines del año pasado. En ese período, la autopista ya registró múltiples intervenciones que modificaron la circulación habitual.
Entre los trabajos más relevantes se destacan:
- Demolición del puente a la altura de la calle Río Negro
- Construcción de nuevas estructuras vehiculares y peatonales
- Ensanche de puentes y mejora de accesos
- Obras hidráulicas para optimizar el drenaje
Estas intervenciones implicaron desvíos de gran escala en distintos momentos, con derivaciones hacia la Autopista Perito Moreno y la Avenida General Paz.
El objetivo de la obra
Desde el Gobierno porteño explicaron que el objetivo es lograr una traza más moderna y eficiente, que acompañe el alto caudal de tránsito diario.
El plan apunta a:
- Mejorar la seguridad vial
- Evitar anegamientos mediante nuevas obras hidráulicas
- Optimizar la circulación en accesos clave
- Modernizar la infraestructura en toda la traza
Mientras continúen los trabajos, recomiendan a los conductores que utilizan la Autopista Dellepiane mantenerse informados y planificar sus recorridos para evitar inconvenientes.