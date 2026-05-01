Nuevas obras en una autopista de CABA: cuándo empieza el corte y qué zona estará afectada

La Autopista Dellepiane entrará en una nueva etapa de obras a partir del martes 5 de mayo, con trabajos hidráulicos que generarán restricciones al tránsito. Las intervenciones apuntan a mejorar el drenaje y la seguridad vial en un corredor clave entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ) y el sur del conurbano, por lo que se aproximan nuevos cortes.

Habrá más cortes en CABA por obras en una autopista.

Según informó el Ministerio de Infraestructura porteño, la afectación se concentrará en la colectora Dellepiane Norte, entre la Avenida Piedra Buena y la calle Los Olmos. Se trata de un tramo clave para la circulación local y de acceso a la autopista.

Los cortes serán parciales, pero podrían generar demoras, sobre todo en horarios de mayor circulación. Por eso, se recomienda prever los tiempos de viaje y, en lo posible, utilizar alternativas.

Entre los principales efectos se prevén:

Tránsito más lento en la zona intervenida

Demoras en accesos y egresos

Posibles modificaciones en la circulación según avance la obra

Desvíos y alternativas posibles

Si bien no se confirmó un esquema fijo para esta etapa, en fases anteriores se implementaron desvíos que podrían repetirse o adaptarse. Esto permite anticipar cómo podría reorganizarse el tránsito.

Algunas de las alternativas utilizadas fueron:

Hacia Ezeiza: desvío por la Avenida Argentina, con continuidad por Larrazábal y Eva Perón

Hacia el centro: circulación derivada por la Avenida 27 de Febrero, la Autopista 7 Cámpora y avenidas internas como Avenida Roca y Avenida Directorio

Un plan de obras que avanza desde 2024

Las tareas actuales forman parte de un proyecto integral de renovación que se viene desarrollando desde fines del año pasado. En ese período, la autopista ya registró múltiples intervenciones que modificaron la circulación habitual.

Entre los trabajos más relevantes se destacan:

Demolición del puente a la altura de la calle Río Negro

Construcción de nuevas estructuras vehiculares y peatonales

Ensanche de puentes y mejora de accesos

Obras hidráulicas para optimizar el drenaje

Estas intervenciones implicaron desvíos de gran escala en distintos momentos, con derivaciones hacia la Autopista Perito Moreno y la Avenida General Paz.

El objetivo de la obra

Desde el Gobierno porteño explicaron que el objetivo es lograr una traza más moderna y eficiente, que acompañe el alto caudal de tránsito diario.

El plan apunta a:

Mejorar la seguridad vial

Evitar anegamientos mediante nuevas obras hidráulicas

Optimizar la circulación en accesos clave

Modernizar la infraestructura en toda la traza

Mientras continúen los trabajos, recomiendan a los conductores que utilizan la Autopista Dellepiane mantenerse informados y planificar sus recorridos para evitar inconvenientes.