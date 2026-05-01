Motoambulancias en Mendoza: así funcionará el nuevo servicio de emergencias

Mendoza incorporará motoambulancias , una nueva unidad médica de intervención rápida para actuar con mayor agilidad en zonas urbanas. El anuncio lo realizó este viernes el gobernador Alfredo Cornejo , en el marco de la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura.

El Gobierno provincial invertirá $140.000.000 en siete motos de alta cilindrada para sumar al Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Según especificaron desde el Ejecutivo, no reemplazará a las ambulancias, sino que será un complemento.

"Trabajamos en los tiempos de SEC para que las ambulancias llegaran más rápido a accidentes o domicilios. Para esto incorporamos más ambulancias , incorporamos sistemas con el Ministerio de Seguridad, sumamos personal y nuevas bases. Así bajamos los tiempos, pero detectamos una posibilidad en disminuir los tiempos de traslado", explicó el ministro de Salud, Rodolfo Montero.

"En emergencias, fortalecimos el SEC con 20 nuevas unidades, telemedicina y mejores tiempos de respuesta. Sumaremos la Unidad Médica de Intervención Rápida con motos para actuar con mayor agilidad en zonas urbanas", anunció previamente Alfredo Cornejo.

Entonces, las motoambulancias serán para siniestros viales con múltiples víctimas o aquellos que se den en espacios con congestión vehicular.

Cómo funcionarán las motoambulancias

Según especificó Montero, el objetivo de las ambulancias es poder estabilizar al paciente y realizar el triage, en donde se evalúa la gravedad del paciente para luego determinar a dónde es necesario derivarlo, en caso de ser necesario.

"Hasta que llegue la ambulancia, los médicos tendrán que preparar al paciente para el traslado. Notamos que había casos como los accidentes con víctimas múltiples o accidentes de tránsito en zonas con mucha congestión vehicular, en donde podíamos bajar los tiempos si había una unidad que llegara antes a hacer el triage y preparar al paciente para cuando llegue la ambulancia", desarrolló el ministro de Salud.

En las motos irán un enfermero y un médico, uno en cada vehículo, pero siempre de a dos. Allí estabilizarán al paciente para que luego lo puedan subir a la ambulancia y trasladarlo al hospital que corresponda.

Las motos estarán equipadas con tres bauleras que contendrán: