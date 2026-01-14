El Gobierno de Mendoza sumó dos ambulancias para personas con obesidad mórbida
Las ambulancias para pacientes obesos son de terapia intensiva. Se pagaron con dinero de las prestaciones que los hospitales hacen a las obras sociales.
El Gobierno de Mendoza compró ocho ambulancias de alta complejidad y dos están especialmente adaptadas para el traslado y la atención de personas con obesidad mórbida. Las unidades fueron adquiridas con fondos del Reforsal y se incorporan al Servicio de Emergencias Coordinado.
La palabra de Alfredo Cornejo
El Gobernador Alfredo Cornejo, junto al ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, presentó ocho ambulancias de unidad de terapia intensiva (UTI) adquiridas por el Gobierno de Mendoza a través del Ministerio de Salud y Deportes, que se incorporan al sistema sanitario provincial. El objetivo es fortalecer la atención de emergencias y mejorar la capacidad de respuesta en todo el territorio mendocino.
Te Podría Interesar
“Sumamos más y mejor respuesta ante las emergencias. Presentamos 8 nuevas ambulancias de terapia intensiva que se incorporan al Servicio de Emergencias Coordinado. Fueron adquiridas con fondos del Reforsal, es decir, lo que se cobra a obras sociales y a extranjeros que se atienden en nuestros hospitales vuelve para mejorar la atención de los mendocinos”, dijo el Gobernador.
“Las ambulancias están equipadas con tecnología de última generación y dos de ellas están especialmente adaptadas para el traslado y la atención de personas con obesidad. Una prestación única en Mendoza que hasta ahora no teníamos en nuestro sistema y tampoco el sistema médico privado. Con esta incorporación, ya son 20 las ambulancias adquiridas en el último año, que se suman a las unidades existentes del SEC. Esto nos permite reducir los tiempos de respuesta, adaptándonos a los estándares internacionales, ampliar la cobertura y estar mejor preparados ante situaciones críticas”, agregó.
Las ambulancias
Las nuevas ambulancias de alta complejidad pasarán a integrar el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), y ampliarán y modernizarán la flota destinada al traslado y la atención de pacientes en situaciones críticas.
Del total de unidades incorporadas, dos están especialmente adaptadas para el traslado y la atención de personas con obesidad mórbida, una prestación que hasta el momento no estaba disponible ni en el sistema público ni en el privado de la provincia.
La inversión total destinada a esta licitación es de $1.305.760.000 y fue financiada con fondos del Reforsal, el organismo encargado de la facturación y recaudación por los servicios que el Ministerio de Salud brinda a obras sociales, empresas de medicina prepaga y a pacientes extranjeros que utilizan el sistema público provincial.
Con esta incorporación, Mendoza contará con más de 40 vehículos sanitarios destinados al traslado y la atención de pacientes, consolidando una red de emergencias más robusta, equipada y preparada para dar respuesta a la demanda creciente del sistema de salud.
Durante 2025, el Reforsal tuvo una recaudación total de $17.000 millones. Se trata de recursos que el Gobierno provincial reinvierte de manera directa en equipamiento, insumos y mejoras para el sistema sanitario.