PAMI: cómo funciona el servicio de ambulancias para afiliados

PAMI brinda a sus afiliados un servicio de ambulancias que cubre traslados programados, urgencias médicas y derivaciones hospitalarias, según la situación clínica de cada persona. El objetivo es garantizar el acceso a la atención médica sin barreras de movilidad, especialmente en casos de vulnerabilidad o dependencia.

Los traslados se gestionan por teléfono o desde la agencia, según la urgencia y la jurisdicción.

El servicio de ambulancias de PAMI es gratuito para afiliados, siempre que esté médicamente justificado. No se cubren traslados por motivos personales ni sin indicación clínica. En algunas zonas, el servicio se coordina con prestadores privados o municipales, según disponibilidad. Para evitar demoras, es clave tener actualizados los datos de contacto y domicilio en el sistema de PAMI.