La inteligencia artificial eligió la playa más espectacular de Brasil para el verano 2026

Brasil tiene más de 7.000 kilómetros de costa y decenas de playas paradisíacas que cada verano atraen a miles de turistas. Pero entre tantas opciones, ¿cuál es la playa que no puede faltar en tu itinerario? La inteligencia artificial analizó datos de popularidad, belleza natural y oferta de actividades, y definió cuál es la playa imperdible de Brasil para el verano 2026.

Ubicada en el archipiélago Fernando de Noronha, Baía do Sancho fue seleccionada como la playa más espectacular para visitar este verano. Considerada una de las mejores del mundo por rankings internacionales, se destaca por sus aguas cristalinas, arrecifes de coral y vida marina abundante.

Baía do Sancho, en Fernando de Noronha, fue elegida por la IA como la playa más espectacular de Brasil para esta temporada. Foto: Archivo

Entre las actividades destacadas que pueden realizarse aquí, se distinguen snorkel, buceo o simplemente relajarse frente a un paisaje que parece sacado de una postal. Tortugas marinas, peces de colores y acantilados verdes completan una experiencia inolvidable.

Además de todas estas actividades , la inteligencia artificial destaca que es un destino con "una biodiversidad única y está dentro de un área protegida. Esta playa también brinda tranquilidad y conservación del medioambiente.

¿Cómo llegar?

Fernando de Noronha se encuentra a unos 350 km de la costa noreste de Brasil. Se accede en avión desde Recife o Natal, y el ingreso está regulado para preservar el ecosistema. Es recomendable reservar con anticipación y consultar las tasas ambientales vigentes.

¿Qué otras playas recomendó la IA?

Además de Baía do Sancho, el ranking incluyó:

Lopes Mendes (Ilha Grande): arena blanca y selva virgen

Praia do Pontal do Atalaia (Arraial do Cabo): el “Caribe brasileño”

Praia do Gunga (Alagoas): cocoteros y piscinas naturales

Praia do Farol (Arraial do Cabo): acceso en barco y vistas únicas

Este verano, Brasil vuelve a ser uno de los destinos favoritos. Y si hay una playa que combina belleza, aventura y conservación, esa es Baía do Sancho. La inteligencia artificial lo confirma: el paraíso existe, y está en Brasil.