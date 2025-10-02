Jardinería: los usos del vinagre en el jardín y las precauciones que hay que tener

En jardinería se usa mucho el vinagre por sus propiedades repelentes y fungicidas. Siempre hay que diluirlo.

El vinagre blanco no solo es un ingrediente famoso en la cocina sino que ahora es furor en el mundo de la jardinería y la limpieza. Los que se dedican al cuidado de las plantas conocen muchas de sus propiedades.

El uso correcto del vinagre hace que sea un poderoso fertilizante para las plantas Foto: SHUTERSTOCK Jardinería. El uso correcto del vinagre hace que sea un poderoso repelente para las plantas Foto: SHUTERSTOCK

Jardinería El vinagre ofrece grandes beneficios para el jardín, pero hay que tener precauciones para no dañarlo. Es un eficaz remedio casero para el control de plagas siendo un gran repelente natural.

Por otra parte, el vinagre es un gran fungicida porque previene la aparición y propagación de hongos indeseados en las plantas. También es ideal para limpiar la cal, las herramientas de jardinería y los residuos que se acumulan en las macetas.

Los jardineros señalan que este ingrediente además equilibra el pH del suelo por lo que es un aliado perfecto para las plantas acidófilas, hortensias, azaleas y gardenias ayudándolas a que absorban mejor los nutrientes.