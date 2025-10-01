Jardinería: el poder oculto de los girasoles, los héroes silenciosos de la tierra

Se trata de plantas que además de aportar belleza natural, son capaces de absorber contaminantes, según los que saben de jardinería.

Los girasoles no solo aportan belleza a los paisajes sino que además tienen algunas propiedades que solo los expertos en jardinería conocen. Esta planta tiene la capacidad de proteger y sanar al planeta. Algunos consideran que son verdaderos héroes ambientales.

Jardinería: el poder de los girasoles

Los girasoles son plantas limpiadoras de suelo. Son maestras de la fitoremediación. Se trata de un proceso natural donde las especies absorben y eliminan los contaminantes del suelo. Pueden extraer metales pesados tóxicos como arsénico, plomo y cadmio almacenándolos en sus tejidos.

Además, estas plantas son purificadoras naturales del agua. No solamente limpian la tierra sino que sus potentes raíces absorben y filtran aguas contaminadas con sustancias tóxicas contribuyendo así a restaurar la calidad del servicio vital.

Por otra parte, los girasoles son escudos contra la radiación. En momentos de desastres estas plantas han demostrado ser inesperadas protectoras. Luego de accidentes nucleares como el de Chernobil estas plantas se usaron de manera estratégica para reducir los niveles de radiación en suelos contaminados.