Jardinería: el aliado secreto para tus plantas que salvará el jardín

El bicarbonato de sodio es muy usado en el mundo de la jardinería porque es de gran ayuda para las plantas.

Entender de jardinería no solo es regar y podar plantas. El conocimiento es muy importante para ayudar a salvarlas de enfermedades y del ataque de plagas. Hay un aliado perfecto para ayudarlas a estar mejor cada día sin gastar dinero.

El bicarbonato de sodio es mucho más que un antiácido y un potente limpiador. Tiene propiedades que ayudan notablemente a las plantas. Ofrece soluciones ecológicas para combatir enfermedades y plagas.

Este producto actúa como un pesticida y fungicida por su capacidad de alterar el equilibrio del pH. Eso dificulta la proliferación de hongos logrando un ambiente hostil para ácaros e insectos.

El bicarbonato de sodio también es eficaz contra enfermedades fúngicas como el mildiu y el moho. Además repele las plagas de las plantas ayudando a mantener a raya a gusanos y ácaros. Es una opción económica y de baja toxicidad en comparación con los productos químicos.