Jardinería: el aliado secreto para tus plantas que salvará el jardín

El bicarbonato de sodio es muy usado en el mundo de la jardinería porque es de gran ayuda para las plantas.

Napsix

El uso del bicarbonato de sodio es clave para proteger y revitalizar las plantas Foto: SHUTTERSTOCK

Entender de jardinería no solo es regar y podar plantas. El conocimiento es muy importante para ayudar a salvarlas de enfermedades y del ataque de plagas. Hay un aliado perfecto para ayudarlas a estar mejor cada día sin gastar dinero.

Jardinería

El bicarbonato de sodio es mucho más que un antiácido y un potente limpiador. Tiene propiedades que ayudan notablemente a las plantas. Ofrece soluciones ecológicas para combatir enfermedades y plagas.

Jardinería. El bicarbonato de sodio representa uno de los mejores aliados para la salud de las plantas Foto: SHUTTERSTOCK

Este producto actúa como un pesticida y fungicida por su capacidad de alterar el equilibrio del pH. Eso dificulta la proliferación de hongos logrando un ambiente hostil para ácaros e insectos.

El bicarbonato de sodio también es eficaz contra enfermedades fúngicas como el mildiu y el moho. Además repele las plagas de las plantas ayudando a mantener a raya a gusanos y ácaros. Es una opción económica y de baja toxicidad en comparación con los productos químicos.

Para prevenir el mildiu y el moho se realiza la siguiente preparación:

  • 15 gramos de bicarbonato de sodio
  • 4 litros de agua
  • Aplicación: Disolver el bicarbonato de sodio en el agua y rocía toda la planta. Debe aplicarse una vez por semana en la mañana o al atardecer.

Para prevenir hongos en el follaje

  • 15 gramos de bicarbonato de sodio
  • 20 ml de cerveza (ayuda a la adherencia)
  • 4 litros de agu

Para combatir gusanos, ácaros y plagas

  • 100 gramos de bicarbonato de sodio
  • 100 ml de vinagre blanco
  • 4 litros de agua
  • Rociar esta solución sobre las plantas para combatir gusanos y ácaros. Debe aplicarse una vez a la semana.
