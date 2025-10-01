Jardinería: el aliado secreto para tus plantas que salvará el jardín
El bicarbonato de sodio es muy usado en el mundo de la jardinería porque es de gran ayuda para las plantas.
Entender de jardinería no solo es regar y podar plantas. El conocimiento es muy importante para ayudar a salvarlas de enfermedades y del ataque de plagas. Hay un aliado perfecto para ayudarlas a estar mejor cada día sin gastar dinero.
Jardinería
El bicarbonato de sodio es mucho más que un antiácido y un potente limpiador. Tiene propiedades que ayudan notablemente a las plantas. Ofrece soluciones ecológicas para combatir enfermedades y plagas.
Este producto actúa como un pesticida y fungicida por su capacidad de alterar el equilibrio del pH. Eso dificulta la proliferación de hongos logrando un ambiente hostil para ácaros e insectos.
El bicarbonato de sodio también es eficaz contra enfermedades fúngicas como el mildiu y el moho. Además repele las plagas de las plantas ayudando a mantener a raya a gusanos y ácaros. Es una opción económica y de baja toxicidad en comparación con los productos químicos.
Para prevenir el mildiu y el moho se realiza la siguiente preparación:
- 15 gramos de bicarbonato de sodio
- 4 litros de agua
- Aplicación: Disolver el bicarbonato de sodio en el agua y rocía toda la planta. Debe aplicarse una vez por semana en la mañana o al atardecer.
Para prevenir hongos en el follaje
- 15 gramos de bicarbonato de sodio
- 20 ml de cerveza (ayuda a la adherencia)
- 4 litros de agu
Para combatir gusanos, ácaros y plagas
- 100 gramos de bicarbonato de sodio
- 100 ml de vinagre blanco
- 4 litros de agua
- Rociar esta solución sobre las plantas para combatir gusanos y ácaros. Debe aplicarse una vez a la semana.