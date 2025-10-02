Agua oxigenada y vinagre: el truco casero de jardín para combatir plagas

Tanto el agua oxigenada como el vinagre tienen diversas propiedades a la hora de cuidar el jardín y aportar fuerza al crecimiento de las plantas.

Este truco casero fortalece las plantas y combate hongos en ambientes húmedos del jardín.

La aparición de nuevas plagas en primavera y verano en el jardín hacen que la imaginación se haga presente para crear nuevos fungicidas y mezclas caseras para desinfectar las plantas. En esta oportunidad, expertos en jardinería crearon un potente truco con agua oxigenada y vinagre blanco, pero ¿para qué sirve?

El uso que se le puede dar a estos dos productos juntos, siempre mezclándolos con precaución, reside en la potencia de ambos para combatir los hongos. Tanto el agua oxigenada como el vinagre fortalecen las plantas y combaten plagas en ambientes húmedos.

Los hongos en las plantas pueden acabar matando a tus plantas Foto: Shutterstock La mezcla de agua oxigenada y vinagre se aplica una vez por semana y ayuda a prevenir plagas. Foto: Shutterstock

Para qué sirve el agua oxigenada El agua oxigenada libera oxígeno en contacto con la materia orgánica, lo que mejora la respiración de las raíces. Pero particularmente contra las plagas, elimina bacterias y virus presentes en las hojas o el sustrato. Además, en pequeñas cantidades, estimula el desarrollo de las plantas.

Para qué sirve el vinagre blanco Por su parte, el vinagre blanco es un antifúngico natural que ayuda a combatir hongos como mildiu, roya y moho en tallos y hojas. Además, regula el pH, acidificando el suelo en plantas que lo requieren (como hortensias o azaleas). Vale la pena aclarar que también se puede usar por separado y solo para la desinfección de herramientas antes de podar o cortar plantas.