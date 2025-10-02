Agua oxigenada y vinagre: el truco casero de jardín para combatir plagas
Tanto el agua oxigenada como el vinagre tienen diversas propiedades a la hora de cuidar el jardín y aportar fuerza al crecimiento de las plantas.
La aparición de nuevas plagas en primavera y verano en el jardín hacen que la imaginación se haga presente para crear nuevos fungicidas y mezclas caseras para desinfectar las plantas. En esta oportunidad, expertos en jardinería crearon un potente truco con agua oxigenada y vinagre blanco, pero ¿para qué sirve?
El uso que se le puede dar a estos dos productos juntos, siempre mezclándolos con precaución, reside en la potencia de ambos para combatir los hongos. Tanto el agua oxigenada como el vinagre fortalecen las plantas y combaten plagas en ambientes húmedos.
Para qué sirve el agua oxigenada
El agua oxigenada libera oxígeno en contacto con la materia orgánica, lo que mejora la respiración de las raíces. Pero particularmente contra las plagas, elimina bacterias y virus presentes en las hojas o el sustrato. Además, en pequeñas cantidades, estimula el desarrollo de las plantas.
Para qué sirve el vinagre blanco
Por su parte, el vinagre blanco es un antifúngico natural que ayuda a combatir hongos como mildiu, roya y moho en tallos y hojas. Además, regula el pH, acidificando el suelo en plantas que lo requieren (como hortensias o azaleas). Vale la pena aclarar que también se puede usar por separado y solo para la desinfección de herramientas antes de podar o cortar plantas.
Cómo prepararla y aplicarla
- Mezclá 1 litro de agua, 100 ml de agua oxigenada y 1 cucharada de vinagre blanco.
- Agitá bien y probá primero en una hoja para descartar reacciones adversas.
- Si no hay daños, rociá sobre las hojas afectadas o en la base de la planta.
- Aplicá por la mañana o al atardecer para evitar quemaduras solares.
- Usá guantes y no excedas la frecuencia: una vez por semana como máximo.