Transformá tu jardín en un paraíso de colibríes con este truco infalible

La visita de un colibrí al jardín no solo embellece el ambiente, sino que también tiene múltiples significados simbólicos y espirituales. Por suerte, existen diferentes trucos que podemos implementar en casa para atraer su presencia, que te contamos a continuación.

Entre los significados de estas pequeñas aves se encuentran la alegría, la ligereza del ser y la capacidad de adaptarse a los cambios. Su presencia suele asociarse con la buena energía, la renovación y los mensajes positivos del universo.

Para algunas personas, ver colibríes es señal de armonía, protección o incluso de conexión con seres queridos que ya no están. Más allá de lo espiritual, su vuelo vibrante y su rol como polinizadores los convierte en aliados de la biodiversidad y en símbolo de vida en movimiento.

Un jardín soleado, libre de pesticidas y lleno de vida, puede convertirse en refugio para estas aves vibrantes. Foto: Dpa.

Para atraer colibríes de forma segura y constante, lo ideal es crear un rincón con flores tubulares y coloridas, que produzcan néctar de forma natural. Algunas de las más recomendadas son:

Salvia roja o morada

Lantana

Trompeta trepadora (Campsis)

Fucsia

Petunias y verbenas

Estas especies florecen en distintas épocas del año y son irresistibles para los colibríes. Lo importante es agruparlas en zonas soleadas, cerca de árboles o arbustos donde puedan descansar.

JARDÍN, PLANTA, LANTANA Las flores tubulares y coloridas como la salvia, la fucsia y la lantana son irresistibles para los colibríes. SHUTTERSTOCK

Además, en este proceso de querer atraer colibríes hay algunas cosas que debés evitar. Por ejemplo, el uso de agua con azúcar o miel, ya que esto puede dañar su sistema digestivo. También es importante no usar pesticidas cerca de las flores, porque pueden afectar su salud y ahuyentarlos.

Además del néctar, los colibríes buscan lugares seguros para descansar y agua limpia para beber o bañarse. Podés colocar una pequeña fuente o recipiente poco profundo con agua, rodeado de plantas nativas.