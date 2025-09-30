Netflix: se estrena el documental más esperado por los argentinos y una gran serie basada en hechos reales
Esta semana empieza octubre con todo para la plataforma de Netflix. Si querés saber más sobre los estrenos, leé esta nota completa.
Llega un nuevo mes y en Netflix se notarán las diferencias en su catálogo. Como era de esperarse, en octubre todas las plataformas de streaming se llenan de contenidos de Halloween que los fanáticos del terror están esperando, pero la gran N roja apuesta por eso y más en sus estrenos semanales.
Esta semana que comprende desde el lunes 29 de septiembre al domingo 5 de octubre, llega con dos grandes producciones que son muy esperadas por todos aunque el público de cada una es totalmente diferente. Por un lado, una serie de terror que promete ser más que exitosa y, por otro, un documental para los fanáticos de la música.
Te Podría Interesar
Dos estrenos imperdibles en Netflix para esta semana
Rockstar: Duki desde el fin del mundo
Fecha de estreno: jueves 2 de octubre
Sinopsis: La estrella del trap argentino Duki ofrece una mirada íntima a su carrera y pasado, desde sus primeras batallas de rap hasta su ascenso como creador de éxitos en este documental.
Elenco: Duki.
Monstruo: La historia de Ed Gein
Fecha de estreno: viernes 3 de octubre
Sinopsis: La impactante historia real de Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que sirvió como inspiración para muchos de los villanos más macabros y emblemáticos de Hollywood.
Elenco: Charlie Hunnam, Laurie Metcalf y Suzanna Son.