Netflix: la película de los 2000 que está basada en una historia real y es tendencia en la plataforma

Esta es una película con una historia conmovedora que todos deberían ver al menos una vez en la vida. Descubre cuál es y de qué se trata.

El cine de los 2000 es uno de los más destacados. Durante aquella época se dio la transición al cine digital, el auge de las franquicias, el surgimiento del cine superhéroes, el crecimiento del cine independiente y mucho más. Dentro de este tiempo se estrenó una película —ahora disponible en Netflix — que emocionó a todos.

Te estamos hablando de Juego de honor. El film muestra al entrenador de baloncesto Ken Carter que cancela sus prácticas deportivas cuando nota que sus alumnos tienen un bajo rendimiento académico. Esta es una decisión polémica en la escuela y que desata múltiples conflictos.

La película destaca porque está basada en la historia real de Ken Carter, quien quería que sus alumnos tuvieran un futuro mejor. Este profesor con estrictas reglas de entrenamiento logró que muchos de sus estudiantes terminaran la secundaria y que algunos de ellos asistieran a la universidad.

Juego de honor aborda la importancia de la educación y el compromiso con el futuro, temas importantes en un contexto donde hay un gran porcentaje de abandono escolar y falta de oportunidades para los más jóvenes. Esta película se ofrece como un ejemplo inspirador y por eso siempre está en tendencia.