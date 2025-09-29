No es Terminator: la película de los 90 que está en Netflix y es protagonizada por Arnold Schwarzenegger

Esta es una comedia familiar que logró destacar en taquilla y posicionó al actor por fuera de las películas de acción.

Netflix tiene un gran espacio para el cine clásico. En el último tiempo, el interés por las películas de los 90 ha crecido intensamente gracias a sus tramas de acción, comedia o romances. Hoy te presentamos una película que tiene como protagonista a Arnold Schwarzenegger y se llama Poli de guardería.

¿De qué trata esta película? La sinopsis es corta pero clara. Esta dice: “John Kimble, un rudo y veterano policía, se hace pasar por profesor de guardería con el fin de atrapar a un peligroso criminal”. Lo que la sinopsis no cuenta es que Jonh (Arnold Schwarzenegger) deberá ganarse el corazón de los pequeños para lograr su cometido. Tampoco cuenta la relación que John mantiene con una de las maestras.

netflix, película, arnold1 La película que es todo un éxito y está en Netflix. Archivo.

Esta película fue todo un éxito en los 90 porque tuvo una exitosa recaudación en taquilla y se convirtió en la segunda más taquillera de su época en Estados Unidos. Esto se debe a que la trama cuenta con un contraste cómico que mezcla a un policía fornido y rudo con un maestro de jardín que generó ternura pero también risas en el público.

Una curiosidad sobre este film es que el director fue Ivan Reitman. Este fue uno de los directores más exitosos del género cómico y recibió el guion de esta película pero con una pequeña falta: la estrella para protagonizar al policía. Se consideró a Bill Murray, Patrick Swayze y Danny DeVito, pero finalmente se convenció por Arnold Schwarzenegger.