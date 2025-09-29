Llega a Netflix una película argentina basada en hechos reales que promete arrasar

El servicio de streaming sumará nuevas producciones audiovisuales en el mes de octubre y hay máxima expectativa.

Septiembre va llegando a su final y octubre comienza a asomar en el horizonte y con el nuevo mes, nuevas producciones audiovisuales llegan a Netflix. En los últimos días se confirmó la fecha de estreno de una película argentina que la está rompiendo en las salas de cine del país.

Se trata nada más ni nada menos que de La Mujer de la Fila, el film dramático protagonizado por Natalia Oreiro y dirigido por Benjamín Ávila. La actriz interpreta a Andrea, una mujer de clase media, cambia drásticamente cuando su hijo de 18 años acaba en la cárcel acusado falsamente de un delito menor que no cometió. Ahora ella debe luchar por su liberación.

Si bien falta la confirmación oficial, se estima que la producción audiovisual llegue a Netflix a fines de octubre tras el éxito en las diferentes salas. Esto permitirá que la película tenga un mayor alcance y que las personas puedan ver desde la comodidad de su casa esta historia que está cautivando a todos los amantes del cine.

Video: así es La Mujer de la Fila, la película argentina que llegará a Netflix Llega a Netflix una dramática película argentina basada en hechos reales que promete arrasar

El film está basada en hechos reales y fue incluída en la lista para representar al país en los prestigiosos Premios Oscar. Lo cierto es que, finalmente, Belén fue la elegida desplazando también a Homo Argentum, la taquillera película de Guillermo Francella que la rompió en cines y está pronto a estrenarse en Disney+.