Netflix: de los creadores de Rick y Morty, llega una serie que la está rompiendo en el mundo

La plataforma de streaming le da la bienvenida a esta miniserie con 10 capítulos de 20 minutos que despiertan risas.

Netflix estrenó El hotel embrujado, una de las series animadas que se posicionó entre lo más visto de la plataforma y no planea moverse de allí. Esta miniserie fue creada por Matt Roller, conocido por su trabajo en Rick y Morty y llega con una nueva propuesta que conserva su humor ácido.

¿De qué trata esta serie? El hotel embrujado muestra la historia de una madre soltera con dos hijos que intenta dirigir un hotel embrujado, recibiendo la ayuda del fantasma de su difunto hermano y otras almas del hotel. La serie se ríe de asesinos slasher, cultos infernales y criaturas sobrenaturales, y tiene un puñado de guiños a las mejores películas de terror.

el hotel embrujado El hotel embrujado es la nueva serie de Netflix que la está rompiendo. Archivo.

Cada personaje tiene una personalidad única, aunque la crítica señala a Esther como la estrella de la serie dada su extravagancia. Al mismo tiempo, Netflix aprovecha el protagonismo de la familia para tocar temas emocionales como la autovaloración, el apego emocional, el abandono y cuestiones de salud mental.

La serie cuenta con 10 episodios independientes y autoconclusivos que incluyen exorcismos, fantasmas rebeldes, bosques tenebrosos, citas inesperadas, hombres lobos, suites exclusivas, reality de fantasmas, diarios encantados, resurrecciones, demonios que tragan almas y sectas sospechosas.