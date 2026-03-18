Netflix: película de terror que combina paranormal con contexto histórico real

Una historia de terror iraní que mezcla fenómenos sobrenaturales con el miedo de la guerra. Suspenso intenso ideal para ver en Netflix.

Bajo la sombra( Under the Shadow) es una película de terror disponible en Netflix. Estrenó en 2016 y está escrita y dirigida por Babak Anvari, en su debut como cineasta. El film fue coproducido por compañías de Qatar, Jordania y Reino Unido y se rodó principalmente en farsi (persa) para mantener una atmósfera auténtica.

La historia transcurre en Teherán en 1988, durante la Guerra Irán-Irak, un conflicto que duró casi una década. La protagonista es Shideh, una madre que cuida a su hija Dorsa mientras su esposo, médico, está en el frente de batalla. La ciudad vive bajo constantes ataques con misiles, lo que crea un ambiente de miedo y tensión que marca toda la película.

NETFLIX. Bajo la sombra NETFLIX. Bajo la sombra NETFLIX A medida que avanza la trama, Dorsa empieza a decir que un djinn, un espíritu maligno de la tradición local, está acechando su apartamento después de que un misil no explotara y quedara encajado en el techo. Shideh, que primero duda de estas historias, empieza a enfrentar sucesos extraños que la hacen cuestionarse si algo sobrenatural realmente está ocurriendo.

El film combina el terror sobrenatural con el contexto real de la guerra y la opresión social, especialmente hacia las mujeres en Irán tras la revolución islámica. Esa mezcla de miedo “real” con lo paranormal es parte de lo que lo hace tan inquietante y distinto a muchas otras películas de horror.

Está recomendada para mayores de 16 años y tiene una duración de 84 minutos.