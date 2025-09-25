El caso real que sacudió a Brasil y está en Netflix
El ADN del delito atrapa a los espectadores y lleva el suspenso policial a un nivel inolvidable en Netflix. Esta serie de Brasil, basada en un asalto que conmocionó a Sudamérica, combina acción, investigación forense y una trama que sorprende en cada capítulo. Su mezcla de hechos reales y ficción mantiene la atención del público internacional.
Basada en hechos reales y está en Netflix
La historia parte de un robo estratégico a una empresa de seguridad en Paraguay. Agentes federales de Foz de Iguazú, Brasil, siguen una pista inesperada: una muestra de ADN hallada en la escena. Lo que parece un simple indicio revela una conexión con asesinatos previos y abre un laberinto de sospechosos que se extiende a dos países.
La protagonista Maeve Jinkings encarna a una agente decidida que enfrenta amenazas y dilemas en un caso que desafía la lógica. Su actuación aporta fuerza a un relato que explora la mente de los criminales y la compleja red de intereses detrás del delito. Cada episodio avanza con un ritmo que mezcla tensión y giros sorprendentes.
Uno de los atractivos principales es la precisión con que muestra las técnicas de investigación. Laboratorios, análisis de ADN y reconstrucciones de escenas convierten a la ciencia en pieza central de la trama. El espectador sigue de cerca el trabajo de los peritos mientras cada dato revela un nuevo secreto.