El caso real que sacudió a Brasil y está en Netflix

Netflix sigue apostando a historias que unen acción, ciencia y drama en una experiencia que deja a todos queriendo más.

El ADN del delito atrapa a los espectadores y lleva el suspenso policial a un nivel inolvidable en Netflix. Esta serie de Brasil, basada en un asalto que conmocionó a Sudamérica, combina acción, investigación forense y una trama que sorprende en cada capítulo. Su mezcla de hechos reales y ficción mantiene la atención del público internacional.

Basada en hechos reales y está en Netflix La historia parte de un robo estratégico a una empresa de seguridad en Paraguay. Agentes federales de Foz de Iguazú, Brasil, siguen una pista inesperada: una muestra de ADN hallada en la escena. Lo que parece un simple indicio revela una conexión con asesinatos previos y abre un laberinto de sospechosos que se extiende a dos países.

La protagonista Maeve Jinkings encarna a una agente decidida que enfrenta amenazas y dilemas en un caso que desafía la lógica. Su actuación aporta fuerza a un relato que explora la mente de los criminales y la compleja red de intereses detrás del delito. Cada episodio avanza con un ritmo que mezcla tensión y giros sorprendentes.

