El thriller de Denzel Washington que arrasa hoy en Netflix y sigue impactando 20 años después

La película protagonizada por Denzel Washington volvió a ser furor en Netflix a 20 años de su estreno.

Netflix volvió a sorprender con uno de esos títulos que reaparecen en el ranking y se convierten en fenómeno. Esta semana, miles de usuarios redescubrieron un thriller de los 2000 que mezcla acción, drama y una historia de redención que sigue conmoviendo. Con escenas intensas y un protagonista implacable, la película volvió a ocupar los primeros puestos en varios países.

Se trata de Hombre en llamas (Man on Fire, 2004), protagonizada por Denzel Washington y dirigida por Tony Scott. A dos décadas de su estreno, el film volvió a emocionar al público con su historia de justicia personal y vínculo humano. Washington interpreta a John Creasy, un exagente atormentado que acepta proteger a una niña en Ciudad de México. Cuando ella es secuestrada, él emprende una búsqueda implacable para rescatarla, enfrentando a un sistema corrupto y violento.

shutterstock_2365775041 Un thriller de los 2000 que emociona, sacude y volvió a conquistar a miles en Netflix. Foto: Archivo

Por qué volvió al top en Netflix El regreso de Hombre en llamas al ranking global se da en un contexto de nostalgia por thrillers clásicos y por el magnetismo de Denzel Washington, que sigue vigente en la plataforma. La película combina acción cruda con momentos de ternura, y eso la vuelve irresistible para nuevas generaciones.

Mira el trailer Embed - Hombre En Llamas - Trailer