Netflix: la miniserie de 4 episodios que arrasó en los premios Emmy

Disponible en Netflix, esta miniserie de solo cuatro episodios se convirtió en fenómeno global y arrasó en los premios Emmy.

En tiempos de series eternas y temporadas que se estiran sin sentido, una miniserie de solo cuatro episodios logró lo impensado: arrasar en los premios Emmy 2025, conquistar a la crítica y emocionar al público de todo el mundo. La serie está disponible en Netflix y ya es considerada una de las mejores producciones del año.

La miniserie que conquistó a los espectadores: ¿De qué trata Adolescencia? Adolescencia gira en torno a Jamie Miller, un chico de 13 años acusado del asesinato de una compañera de escuela. Lo que parece un drama judicial se transforma en un retrato crudo y sensible sobre la culpa, la familia y la presión social. Cada episodio está filmado en plano secuencia, lo que genera una experiencia inmersiva y tensa, como si el espectador estuviera dentro de la escena.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cyv6qrgn32vo Adolescencia: la miniserie británica de Netflix que ganó seis premios Emmy y emocionó al mundo. EPA

Premios y reconocimientos Mejor miniserie de TV

Mejor dirección (Philip Barantini)

Mejor guion (Stephen Graham y Jack Thorne)

Mejor actor principal (Stephen Graham)

Mejor actriz de reparto (Erin Doherty)

Mejor actor de reparto (Owen Cooper, con solo 15 años)

La crítica la calificó como “lo más cercano a la perfección televisiva en décadas” y en Rotten Tomatoes alcanzó el 98% de aprobación.