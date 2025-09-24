Netflix: la miniserie de 4 episodios que arrasó en los premios Emmy
Disponible en Netflix, esta miniserie de solo cuatro episodios se convirtió en fenómeno global y arrasó en los premios Emmy.
En tiempos de series eternas y temporadas que se estiran sin sentido, una miniserie de solo cuatro episodios logró lo impensado: arrasar en los premios Emmy 2025, conquistar a la crítica y emocionar al público de todo el mundo. La serie está disponible en Netflix y ya es considerada una de las mejores producciones del año.
La miniserie que conquistó a los espectadores: ¿De qué trata Adolescencia?
Adolescencia gira en torno a Jamie Miller, un chico de 13 años acusado del asesinato de una compañera de escuela. Lo que parece un drama judicial se transforma en un retrato crudo y sensible sobre la culpa, la familia y la presión social. Cada episodio está filmado en plano secuencia, lo que genera una experiencia inmersiva y tensa, como si el espectador estuviera dentro de la escena.
Premios y reconocimientos
- Mejor miniserie de TV
- Mejor dirección (Philip Barantini)
- Mejor guion (Stephen Graham y Jack Thorne)
- Mejor actor principal (Stephen Graham)
- Mejor actriz de reparto (Erin Doherty)
- Mejor actor de reparto (Owen Cooper, con solo 15 años)
La crítica la calificó como “lo más cercano a la perfección televisiva en décadas” y en Rotten Tomatoes alcanzó el 98% de aprobación.
Con solo cuatro episodios, esta miniserie se convirtió en una de las producciones más premiadas del año. Está disponible para ver en Netflix, y es perfecta para quienes buscan una historia corta, intensa y que deja huella.