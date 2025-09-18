Netflix: una serie de suspenso de hace tres años es furor en la plataforma

Una producción de tres temporadas está entre lo más visto de Netflix. Una serie para maratonear hasta el final.

Una serie con tres temporadas del año 2022 ha revivido en Netflix y es furor en la plataforma. ¿Quién mató a Sara? Es una producción colombiana, un thriller de suspenso que mantiene en vilo a la audiencia hasta el final.

Netflix: de qué se trata “Resuelto a hacer venganza y demostrar que lo incriminaron en la muerte de su hermana, Álex se dispone a sacar a la luz mucho más que al verdadero autor del asesinato”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

netflix Netflix tiene una serie atrapante. Fuente: Netflix.

En la serie la historia gira en torno a Álex Guzmán que cumple 18 años de prisión por un crimen que no cometió y buscará al verdadero culpable de la muerte de su hermana, Sara. A medida que avanza la serie se descubren secretos sobre la familia Lazcano y el experimento “Medusa”.

En un momento de la serie se darán cuenta que la joven no fue asesinada por la familia sino que fue otro el trágico final que la encontró tras morir en los brazos de Reinaldo.