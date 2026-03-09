Netflix: el estreno romántico que tiene pocos capítulos y se ve muy rápido

Dos propuestas diferentes pero con el amor como guía de la historia. Te contamos por qué no deberías perderte estos estrenos de Netflix.

Los amantes del romance tendrán buenas noticias en Netflix. La plataforma de streaming da la bienvenida a marzo con dos series románticas de solo una temporada que se ven de un tirón. Ambas tratan sobre la búsqueda del alma gemela y las complicaciones que pueden surgir en ese proceso.

La primera serie es La luz que aún nos guía y presenta a dos jóvenes que se reencuentran cuando menos lo esperaban. Sus recuerdos del pasado hacen que los sentimientos afloren nuevamente, pero las heridas y las nuevas realidades de cada uno confunden a los protagonistas.

La trama gira en torno a la pregunta “¿Puede el amor volver a encenderse cuando todo parecía haber quedado atrás?”, y Park Jin-young junto a Kim Min-ju se encargarán de dar una respuesta.

El 6 de marzo, la serie llegó con 2 capítulos a la plataforma y lanzará un capítulo por semana hasta el 3 de abril, que se emitirá el final de la temporada.

Otra serie para ver en Netflix El segundo estreno es La edad del amor. Con formato de reality show, Netflix presenta a un grupo de solteros de entre 22 a 60 años que intentan encontrar el amor sin importar la edad. El detalle es que los participantes no podrán revelar su edad hasta que el certamen llegue a su fin. Los conductores serán Natalie Joy y Nick Viall, una pareja casada con 18 años de diferencia en edad.