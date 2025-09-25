Netflix: la miniserie de cuatro episodios sobre un asesino en serie que tuvo en vilo a Italia

El próximo 22 de octubre Netflix sorprenderá con El monstruo de Florencia, un drama policial sobre el primer asesino en serie de Italia que sembró el terror durante años y escapó de la Justicia.

“Mientras un asesino en serie ataca a parejas y siembra el terror en Italia, las autoridades exploran un caso de 1968 que podría ser clave para dar con el Monstruo de Florencia”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming .

La miniserie tiene cuatro episodios donde se conocerá el caso del asesino que cometió ocho dobles homicidios entre los años 1968 y 1985 sembrando así el terror en La Toscana. La dirección estuvo a cargo de Stefano Somilla.

La producción de Netflix está basada en el libro The monster of Florence: A True Story de Douglas Preston y Mario Spezi, que fue traducido a 24 idiomas. En tanto, el protagonista de la serie será nada más ni nada menos que el actor Antonio Banderas, que le dará vida a Spezi.

Esta serie y la historia representan un gran misterio porque nunca se supo la identidad del asesino que mató a 16 personas. Solamente se supo que tiroteaba a parejas jóvenes con una pistola Beretta calibre 22 y luego se acercaba para apuñalarlas. En el caso de las mujeres tenía una fijación y mutilaba los cuerpos.

En la serie se profundizará en la investigación que llevaron adelante Presto y Spezi sobre este caso donde descubrieron errores policiales.