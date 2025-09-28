Un documental muy siniestro en Netflix

Este documental de Netflix deja una sensación de terror imposible de borrar. A medida que avanza te deja sin palabras.

Dos hermanos viven un drama tan inquietante que transforma la realidad en un laberinto de miedo. El documental de Netflix “Dime quién soy” muestra cómo la verdad puede convertirse en un enemigo. Durante una hora y media, cada imagen tensiona al espectador mientras un secreto familiar emerge con fuerza inesperada y revela la fragilidad de la memoria.

Un documental bien siniestro La historia comienza cuando uno de los gemelos sufre un accidente que borra casi todos sus recuerdos. El otro hermano se convierte en el único vínculo con el pasado y decide protegerlo de algo terrible. Lo que al inicio parece un gesto de amor pronto se transforma en una sombra inquietante. Cada palabra que calla abre un abismo que atrapa al espectador.

El documental avanza como un rompecabezas que nunca ofrece tranquilidad. Las entrevistas en primer plano, el silencio de los protagonistas y las imágenes de la casa familiar construyen una tensión que supera a muchas películas de terror. No hay monstruos ni efectos especiales, solo la realidad de un vínculo roto y una verdad insoportable que se esconde tras la puerta.

