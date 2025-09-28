Los alimentos que te ayudan a dormir toda la noche

Lo que comes antes de dormir marca la diferencia en tu descanso. Estos alimentos son todo lo que está bien.

El cuerpo descansa cuando la mente se relaja y la alimentación tiene mucho que ver. La producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, se altera con la edad, el estrés y los hábitos irregulares. Ajustar la cena con estos alimentos favorece su liberación y también para despertar con energía renovada.

Los alimentos a tener en cuenta El kiwi es ideal para la tarde noche. Su aporte de serotonina favorece la producción de melatonina y ayuda a que el ciclo de sueño se mantenga estable. Comer uno o dos kiwis una hora antes de ir a la cama resulta una elección práctica para quienes se levantan a mitad de la madrugada sin explicación aparente.

kiwi 3.jpg Alimentos que favorecen la hormona del sueño.

Las cerezas ácidas son otra opción a la hora de dormir. Contienen compuestos que estimulan la melatonina y su sabor dulce facilita que se incluyan en un pequeño snack nocturno. Un puñado de estas frutas, frescas o deshidratadas, mejora la calidad de las horas de reposo sin necesidad de suplementos.

Las nueces y las almendras aportan triptófano, un aminoácido que favorece la síntesis de melatonina. Un puñado moderado, sin sal ni azúcares añadidos, antes de dormir estimula la fabricación de esta hormona de forma natural. Además brindan grasas saludables que mantienen el cuerpo saciado y evitan despertares por hambre.