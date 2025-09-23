Tiene ocho capítulos y es viral en Netflix: la serie sobre apocalipsis y caos que entrará en tus favoritos

Si tenés ganas de ver una buena serie en Netflix, te damos toda la info necesaria para que ingreses a tu lista una que es viral hoy en Argentina.

Netflix volvió a dar en la tecla con una producción que ya es furor en la plataforma: El refugio atómico. Con apenas ocho capítulos en una primera temporada, esta ficción se convirtió en tema de conversación en redes sociales y en la serie que todos están recomendando para un maratón intenso.

El refugio atómico - Trailer Netflix

Si buscás una serie atrapante, con suspenso, drama y dilemas éticos que te van a dejar pensando después de cada capítulo, esta es tu próxima parada en Netflix. No digas que no te avisamos: una vez que entres al búnker, no vas a querer salir.

el refugio atomico serie netflix (2) Duros momentos ocurren en el búnker. Netflix

La trama transcurre en Billionaire’s Bunker, un lujoso búnker donde un grupo de multimillonarios se refugia para sobrevivir a una inminente catástrofe global. Lo que parecía un santuario indestructible pronto se transforma en un campo de batalla cargado de tensiones, secretos y traiciones. Entre paredes herméticas y la amenaza del fin del mundo, lo que estalla es la naturaleza humana.