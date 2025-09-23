Tiene ocho capítulos y es viral en Netflix: la serie sobre apocalipsis y caos que entrará en tus favoritos
Si tenés ganas de ver una buena serie en Netflix, te damos toda la info necesaria para que ingreses a tu lista una que es viral hoy en Argentina.
Netflix volvió a dar en la tecla con una producción que ya es furor en la plataforma: El refugio atómico. Con apenas ocho capítulos en una primera temporada, esta ficción se convirtió en tema de conversación en redes sociales y en la serie que todos están recomendando para un maratón intenso.
Si buscás una serie atrapante, con suspenso, drama y dilemas éticos que te van a dejar pensando después de cada capítulo, esta es tu próxima parada en Netflix. No digas que no te avisamos: una vez que entres al búnker, no vas a querer salir.
La trama transcurre en Billionaire’s Bunker, un lujoso búnker donde un grupo de multimillonarios se refugia para sobrevivir a una inminente catástrofe global. Lo que parecía un santuario indestructible pronto se transforma en un campo de batalla cargado de tensiones, secretos y traiciones. Entre paredes herméticas y la amenaza del fin del mundo, lo que estalla es la naturaleza humana.
La pregunta que atraviesa cada episodio es clara y brutal: ¿quién merece un futuro? Con una atmósfera sofocante, giros dramáticos y un ritmo que no da respiro, El refugio atómico no solo plantea un escenario apocalíptico, sino que desnuda lo peor y lo mejor de sus protagonistas cuando la supervivencia está en juego.
